Báo động cho Yamal

  • Thứ sáu, 13/2/2026 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lamine Yamal có thể bùng nổ trước các đối thủ tầm trung, nhưng mờ nhạt ở những trận cầu lớn.

Yamal chưa thể tạo được dấu ấn ở các trận đấu lớn mùa này.

Rạng sáng 13/2, thất bại 0-4 của Barcelona trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi cúp Nhà Vua Tây Ban Nha thêm một lần phơi bày thực tế khắc nghiệt với Lamine Yamal. Thần đồng 18 tuổi chưa ghi bàn hay kiến tạo ở các trận đấu lớn mùa này.

Trước đó, Yamal im tiếng khi chạm trán Real Madrid (ở cả La Liga lẫn Siêu cúp Tây Ban Nha), PSG hay Chelsea. Trận thắng Atletico Madrid 3-1 tại La Liga hồi tháng 12, Yamal cũng không thể tạo khác biệt dù đá tới phút 88. Những con số 0 lặp lại trong các trận cầu đỉnh cao trở thành nốt trầm giữa mùa giải được kỳ vọng là bước ngoặt của anh.

Thực tế tại sân Metropolitano, Yamal chơi rất năng nổ. Anh tạo ra 3 key-pass (đường chuyền mở ra cơ hội), thực hiện 6/12 pha qua người thành công, thắng 13/20 pha tranh chấp tay đôi và 6 lần thu hồi bóng. Tuy nhiên, Yamal lại không có được sự hiệu quả cần thiết.

Cá nhân Yamal còn bị HLV Diego Simeone châm chọc. Khi Ademola Lookman ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, chiến lược gia người Argentina quay về phía Yamal và giơ 3 ngón tay đầy ẩn ý. Ông thậm chí chạy dọc đường biên ăn mừng cuồng nhiệt.

Mùa này, Yamal ghi 15 bàn và có thêm 13 kiến tạo sau 31 trận ra sân trên mọi đấu trường. Thành tích không tệ so với cả mùa trước (18 bàn, 25 kiến tạo). Dù vậy, Yamal rõ ràng cần chấn chỉnh phong độ ở những trận cầu then chốt nếu muốn cùng Barcelona hướng tới một mùa giải thành công.

