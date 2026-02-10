Đại diện pháp lý của Lamine Yamal yêu cầu cải chính, khẳng định cầu thủ này không liên quan đến vụ việc bị cáo buộc xảy ra tại tư gia.

Lamine Yamal được minh oan.

Barcelona và lực lượng cảnh sát Catalonia xác nhận Lamine Yamal không có bất kỳ liên hệ nào với vụ việc bị cáo buộc được truyền thông Tây Ban Nha đề cập những ngày qua.

Trước đó, tờ AS đăng tải bài viết dẫn lại thông tin cho rằng một vụ tấn công tình dục bị cáo buộc do bên thứ ba thực hiện đã xảy ra tại nhà riêng của Lamine Yamal. Nội dung này xuất phát từ một nguồn tin trung gian và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Tuy nhiên, ngay sau khi bài báo được công bố, hãng luật Tubau & Laja & Echavarri, đơn vị đại diện cho Lamine Yamal, gửi văn bản yêu cầu cải chính. Phía luật sư khẳng định thân chủ của họ hoàn toàn không liên quan đến sự việc bị cáo buộc. Đồng thời, nếu vụ việc thực sự tồn tại, nó cũng không xảy ra tại bất kỳ bất động sản nào thuộc sở hữu của cầu thủ Barcelona.

Xác nhận từ CLB Barcelona và cảnh sát Catalonia củng cố lập trường này. Cơ quan chức năng khẳng định thông tin ban đầu là không chính xác. Việc cải chính được thực hiện ngay sau đó nhằm tránh gây tổn hại đến danh dự và hình ảnh của cầu thủ trẻ.

Ở tuổi còn rất trẻ, Lamine Yamal đang là một trong những tài năng nổi bật của Barcelona. Vì thế, bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời tư của anh đều dễ tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Trường hợp lần này cho thấy mức độ nhạy cảm của truyền thông khi đề cập đến các cáo buộc pháp lý chưa được xác thực đầy đủ.

Sau động thái cải chính, vụ việc tạm thời khép lại ở khía cạnh liên quan đến Lamine Yamal. Cầu thủ này được xác nhận không dính líu đến sự việc bị cáo buộc, đồng thời không có yếu tố nào cho thấy vụ việc xảy ra tại tài sản của anh.