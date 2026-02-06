Quyết định lớn của Lamine Yamal

Việc Lamine Yamal thu hẹp hình ảnh trên mạng xã hội, tập trung tuyệt đối vào bóng đá, cho thấy một bước chuyển quan trọng trong tư duy của tài năng trẻ đang gánh trên vai kỳ vọng quá lớn.

Ở tuổi chưa đầy 18, Lamine Yamal đã sống trong một thực tế khác hẳn phần đông cầu thủ cùng trang lứa. Sân cỏ mang lại cho anh danh tiếng, nhưng mạng xã hội mới là nơi khuếch đại mọi hành động, lời nói và cảm xúc.

Việc Yamal xóa khỏi Instagram toàn bộ nội dung không liên quan trực tiếp đến bóng đá không đơn thuần là thao tác kỹ thuật. Đó là một tuyên bố về định hướng bền vững và lâu dài.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ phải hiện diện trên mạng xã hội như một phần của "hệ sinh thái" thương mại. Câu chuyện cá nhân, hình ảnh đời thường, tương tác với người hâm mộ giúp gia tăng sức hút và giá trị hợp đồng.

Yamal từng là ví dụ điển hình cho mô hình này, với tốc độ tăng trưởng người theo dõi thuộc nhóm cao nhất giới cầu thủ trẻ. Nhưng đi kèm theo đó là mặt trái, sự chú ý quá mức dễ đẩy một cầu thủ chưa đủ trải nghiệm vào những tình huống nhạy cảm.

Bước ngoặt đến từ những ồn ào ngoài sân, tiêu biểu là lần xuất hiện trên chương trình của Kings League trước thềm El Clasico. Một trò đùa tưởng như vô hại khiến Yamal trở thành tâm điểm tranh cãi, kéo theo phản ứng dữ dội từ khán đài đối phương và cả những chỉ trích trong giới cầu thủ. Từ đó, hình ảnh của anh không còn gắn thuần túy với chuyên môn, mà bị phủ thêm lớp ồn ào không cần thiết.

Yamal từng gặp rắc rối với những chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Sự thay đổi hiện tại cho thấy Yamal đã hiểu vấn đề. Anh không biến mất khỏi mạng xã hội, nhưng lựa chọn kiểm soát chặt chẽ hơn thông điệp mình phát đi.

Những khoảnh khắc cá nhân vẫn xuất hiện, song được đặt sau ưu tiên lớn nhất là màn trình diễn trên sân. Quan trọng hơn, người ta thấy một Yamal tiết chế cảm xúc, tránh va chạm với khán đài đối phương và để bóng đá tự lên tiếng.

Yamal không cần đáp trả những tiếng la ó bằng cử chỉ hay lời nói. Anh trả lời bằng các pha xử lý giàu đột biến, thứ đã giúp bản thân trở thành mắt xích quan trọng của Barcelona dù tuổi đời còn rất trẻ. Sự trưởng thành về tâm lý kéo theo sự ổn định về chuyên môn, điều tối quan trọng với một cầu thủ được đặt vào vai trò dẫn dắt từ sớm.

Sự tương phản giữa cách khán giả đối xử với Yamal và Pedri trong trận gặp Albacete gần đây cũng mang nhiều ý nghĩa. Cả hai đều là trụ cột của Barca và đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng Pedri được chào đón nồng nhiệt, còn Yamal lại bị huýt sáo và la ó. Điều đó càng buộc Yamal phải tự điều chỉnh, nếu không muốn bị định hình bởi những định kiến ngoài chuyên môn.

Trong lịch sử bóng đá, không thiếu ví dụ về những ngôi sao sớm nhận ra ranh giới mong manh giữa cá tính và hình ảnh chuyên nghiệp. Lionel Messi hay Andres Iniesta đều hiểu rằng đẳng cấp bền vững không đến từ mạng xã hội, mà từ sân cỏ. Yamal, với tiềm năng đặc biệt, đang đi theo con đường đó sớm hơn nhiều người tưởng.

Khi ánh đèn ngoài sân được hạ thấp, tài năng trên sân lại càng nổi bật. Và với Lamine Yamal, đó có thể là quyết định quan trọng nhất cho chặng đường dài phía trước.