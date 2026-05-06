Bánh mì Việt vào đặc quyền lưu trú của khách sạn Singapore

Một thương hiệu bánh mì Việt tại Singapore vừa góp mặt trong chương trình ưu đãi lưu trú của khách sạn 4 sao quốc tế, đánh dấu bước hiện diện mới của ẩm thực Việt tại đảo quốc sư tử.

Bánh Mì Society, thương hiệu bánh mì Việt Nam tại Singapore, vừa trở thành đối tác của khách sạn Park Regis by Prince Singapore, đánh dấu lần đầu một cửa hàng bánh mì thủ công độc lập của Việt Nam được tích hợp vào chương trình ưu đãi dành cho khách lưu trú của một khách sạn quốc tế 4 sao tại Singapore.

Hình ảnh sản phẩm sẽ xuất hiện trên các kênh truyền thông của khách sạn như màn hình sảnh, hệ thống tivi trong phòng, website và mạng xã hội. Khách lưu trú tại khách sạn cũng được hưởng ưu đãi giảm giá khi sử dụng dịch vụ tại cửa hàng bánh mì này.

Park Regis by Prince Singapore nằm trong khu vực Clarke Quay, một trong những điểm du lịch và giải trí sôi động của Singapore. Trong khi đó, Bánh Mì Society cách khách sạn vài phút đi bộ.

Đại diện khách sạn cho biết việc lựa chọn đối tác phản ánh định hướng kết nối du khách với những trải nghiệm ẩm thực địa phương đa dạng và có chất lượng.

Ra mắt từ năm 2025, Bánh Mì Society thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt và thực khách quốc tế tại Singapore. Thương hiệu do Hà Lâm Tú Quỳnh, cựu Giám đốc Truyền thông Google, sáng lập sau khi rời ngành công nghệ để theo đuổi lĩnh vực F&B.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tú Quỳnh cho biết quyết định khởi nghiệp sau hơn 20 năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp quốc tế. Theo cô, bánh mì có nhiều lợi thế để phát triển thành mô hình toàn cầu nhờ tính tiện lợi, dễ chuẩn hóa và phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Tuy nhiên, cũng theo Quỳnh, hành trình mở tiệm bánh mì tại Singapore không đơn giản như kỳ vọng. Nhân sự là thách thức lớn nhất khi lao động địa phương ít gắn bó với công việc phổ thông dài hạn. Có giai đoạn cửa hàng thiếu người vận hành, khiến cô và gia đình phải trực tiếp đảm nhận hầu hết công việc trong ngày, từ sơ chế nguyên liệu đến phục vụ khách.

Dù vậy, Tú Quỳnh cho rằng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực truyền thông và chiến lược giúp cô xây dựng thương hiệu theo hướng khác biệt. Thay vì chỉ bán món ăn, cô muốn kể câu chuyện về bánh mì Việt Nam như một sản phẩm văn hóa có khả năng hiện diện trong hệ sinh thái dịch vụ quốc tế.

Việc một thương hiệu bánh mì Việt xuất hiện trong chương trình dành cho khách lưu trú của khách sạn quốc tế cũng cho thấy xu hướng ẩm thực Việt ngày càng hiện diện rõ hơn tại Singapore, không chỉ ở phân khúc bình dân mà còn trong các không gian dịch vụ cao cấp hướng tới du khách quốc tế.