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Thể thao World Cup 2026

Bảng đấu bị 'xóa sổ' sau vòng 32 đội World Cup 2026

  • Thứ tư, 1/7/2026 08:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau trận thua 0-3 của Thụy Điển trước Pháp sáng 1/7, bảng F chính thức trở thành bảng đấu đầu tiên không còn đại diện nào góp mặt tại World Cup 2026.

Thụy Điển bị loại sau trận thua tuyển Pháp tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Hành trình rời giải của bảng F bắt đầu từ Tunisia, đội bóng sớm dừng bước ngay sau giai đoạn vòng bảng. Ba đại diện còn lại gồm Nhật Bản, Hà Lan và Thụy Điển dù nỗ lực tiến vào vòng 32 đội, tuy nhiên đều lần lượt nhận thất bại theo những cách khác nhau.

Đội tuyển Nhật Bản phải dừng bước sau trận thua sát nút 1-2 trước ứng viên vô địch Brazil rạng sáng 30/6. Bàn thắng ở phút 90+5 của Gabriel Martinelli buộc đại diện châu Á ngậm ngùi rời giải.

Cùng ngày, "Cơn lốc màu da cam" tạo nên một trong những trận cầu kịch tính nhất vòng 32 đội khi đối đầu với Morocco. Tuy nhiên, bản lĩnh trên chấm luân lưu không đứng về phía thầy trò Ronald Koeman, khiến Hà Lan phải chia tay giải đấu đầy cay đắng.

Dấu chấm hết cho bảng F chính thức xuất hiện sau trận thua bạc nhược 0-3 của Thụy Điển trước tuyển Pháp vào rạng sáng 1/7. Với việc cả bốn đội bóng đều đã bị loại, bảng F không còn bất kỳ đại diện nào có mặt tại vòng 16 đội.

Đây là một kết quả đáng tiếc khi bảng đấu này quy tụ nhiều đội bóng có thực lực và kinh nghiệm. Việc bảng F bị "quét sạch" minh chứng cho tính cạnh tranh khắc nghiệt của thể thức mới tại World Cup 2026, nơi những sai lầm tại vòng loại trực tiếp đều phải trả giá bằng việc rời giải đấu lớn nhất hành tinh.

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Công thức vô địch World Cup có thật không?

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Huy Trưởng

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