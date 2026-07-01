Trùng hợp khó tin trong ngày Hà Lan bị loại ở World Cup

Ngày 29/6 (theo giờ địa phương) tiếp tục trở thành ký ức buồn với gia đình Kluivert khi lịch sử lặp lại theo cách đầy nghiệt ngã sau đúng 26 năm.

Tại bán kết Euro 2000 ngày 29/6, Patrick Kluivert là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Hà Lan trong cuộc đối đầu với Italy. Tuy nhiên, tiền đạo lừng danh này lại không thể đánh bại Francesco Toldo trên chấm 11 m, bỏ lỡ cơ hội giúp Hà Lan tạo lợi thế.

Sau đó, trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu, nơi Hà Lan gục ngã trước Italy và nhìn tấm vé vào chung kết rơi khỏi tay.

Đúng ngày 29/6 của năm 2026, định mệnh một lần nữa gọi tên gia đình Kluivert. Trong trận đấu vòng 1/16 World Cup giữa Hà Lan và Morocco, Justin Kluivert, con trai của Patrick Kluivert, bước lên thực hiện một lượt sút trong loạt luân lưu với hy vọng giúp đội nhà tiến gần chiến thắng.

Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ 27 tuổi không thể trở thành bàn thắng, góp phần dẫn đến kết cục cay đắng khi "Oranje" thất bại trên loạt sút luân lưu và chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Cha con Kluivert sút về cùng hướng và đưa bóng chạm cột dọc ra ngoài. Ảnh: ESPN

Điều khiến người hâm mộ sửng sốt không chỉ là việc cha và con trai đều sút hỏng 11 m, mà còn bởi sự trùng hợp hiếm có: cùng diễn ra vào ngày 29/6, cách nhau đúng 26 năm, đều ở những trận đấu loại trực tiếp của các giải đấu lớn và đều khép lại bằng việc Hà Lan nói lời chia tay giải đấu.

Sự trùng hợp đặc biệt này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều cổ động viên gọi đó là một trong những "lời nguyền" kỳ lạ nhất của bóng đá Hà Lan. Tuy nhiên, đại diện châu Âu chỉ có thể tự trách mình khi không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.