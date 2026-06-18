Bàn thắng phút 90+5 giúp Ghana thắng nghẹt thở

Sáng 18/6, Caleb Yirenkyi trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định giúp Ghana giành chiến thắng 1-0 trước Panama thuộc bảng L World Cup 2026.

Ghana giành chiến thắng quan trọng trước Panama.

Ghana khởi đầu đầy khó khăn trên sân BMO Field. Hiệp một chứng kiến sự bế tắc gần như hoàn toàn của đại diện châu Phi khi họ gần như không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào.

Ngược lại, Panama của HLV Thomas Christiansen kiểm soát thế trận tốt hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và lẽ ra có thể vươn lên dẫn trước nếu tận dụng cơ hội tốt hơn.

Bước sang hiệp hai, Ghana thay đổi rõ rệt về nhịp độ và tinh thần thi đấu. Antoine Semenyo trở thành điểm sáng lớn nhất khi liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Panama, đóng vai trò trung tâm trong hầu hết pha tấn công.

Tuy nhiên, Panama không hề co cụm. Họ vẫn tạo ra những pha phản công sắc bén, với Cristian Martínez và Ismael Diaz đều có cơ hội đáng chú ý ở cuối trận. Dù vậy, sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm khiến đại diện CONCACAF phải trả giá đắt.

Khi trận đấu tưởng như kết thúc với tỷ số hòa, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz bất ngờ tung đòn kết liễu. Phút 90+5, từ pha phối hợp tốc độ cao với Semenyo, Brandon Thomas-Asante căng ngang thuận lợi để Caleb Yirenkyi ghi bàn thắng duy nhất, nhấn chìm mọi nỗ lực của Panama.

Chiến thắng tối thiểu giúp Ghana tạm vươn lên đứng thứ nhì bảng L, sau tuyển Anh với trận thắng 4-2 trước Croatia. Ở lượt tiếp theo ngày 24/6, Ghana sẽ chạm trán "Tam sư" trong khi Panama đối đầu Croatia.