'Bản sao' Toyota RAV4 ra mắt thế hệ mới - SUV Suzuki chạy xăng cắm sạc

Bên trong khoang lái, Suzuki Across được áp dụng kiểu thiết kế dạng "đảo", trong đó các nút điều khiển chức năng được nhóm thành từng cụm rõ ràng. Cấu trúc này tích hợp hệ thống âm thanh, cần số điện tử và các mô-đun điều khiển bổ sung vào cùng một tổng thể trực quan.