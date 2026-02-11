'Bản sao' Toyota RAV4 ra mắt thế hệ mới - SUV Suzuki chạy xăng cắm sạc

|
Trong danh mục sản phẩm Suzuki, mẫu SUV mang tên Across về cơ bản là bản sao của Toyota RAV4, chỉ thay đổi logo nhận diện và sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc. Khi Toyota RAV4 ra mắt thế hệ mới gần đây, mẫu xe song sinh Suzuki Across cũng có bước chuyển tương tự.
Ở thế hệ mới, Suzuki Across sở hữu phần đầu xe gọn gàng, mạnh mẽ với lưới tản nhiệt đặc trưng.
Bánh xe kích thước lớn, hốc bánh tạo thành từ nhiều đường nét khỏe khoắn, đi kèm ốp màu đen. Các thiết kế ngoại hình về cơ bản tương đồng Toyota RAV4 thế hệ mới.
Cụm đèn hậu mỏng ở đuôi xe Suzuki Across. Cửa hậu của Suzuki Across mở điện, có chức năng "đá cốp".
Bên trong khoang lái, Suzuki Across được áp dụng kiểu thiết kế dạng "đảo", trong đó các nút điều khiển chức năng được nhóm thành từng cụm rõ ràng. Cấu trúc này tích hợp hệ thống âm thanh, cần số điện tử và các mô-đun điều khiển bổ sung vào cùng một tổng thể trực quan.
Thiết kế táp-lô đặt thấp giúp cải thiện tầm nhìn người lái, tăng cường sự thoải mái tổng thể. Sau vô lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.
Ở trung tâm táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng ích thước 12,9 inch, cho phép điều khiển hệ thống điều hòa không khí, các chức năng âm thanh và điều hướng. Hàng ghế trước chỉnh điện, có chức năng sưởi.
Xe trang bị cần số điện tử, các cổng sạc USB-C và đế sạc không dây. Suzuki Across cũng có camera 360 độ, hỗ trợ chế độ xem 3D.
Đáng chú ý, Suzuki Across lần đầu được trang bị HUD, trong đó các thông tin gồm tốc độ, điều hướng được cho hiển thị trên kính lái với "khoảng cách ảo" xấp xỉ 3-6 m phía trước tài xế.
Suzuki Across trang bị hệ thống hybrid cắm sạc mới nhất của Toyota, gồm động cơ xăng 2.5L kết hợp 2 motor điện. Sử dụng hệ dẫn động 4 bánh E-Four cùng hộp số tự động e-CVT, Suzuki Across có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa 180 km/h.
Xe sẽ sớm có mặt tại châu Âu với 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất, gồm Massive Grey Metallic, Ever Rest Metallic, Super White và Attitude Black Metallic. Suzuki Across thế hệ mới dự kiến đắt hơn dòng xe hiện tại, vốn có giá khởi điểm ở mức hơn 58.000 EUR (khoảng 63.220 USD).
