Suzuki Eeco ra mắt - tải van giá 310 triệu đồng đối đầu VinFast EC Van

  • Thứ hai, 22/12/2025 18:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Suzuki Eeco trang bị động cơ xăng 1.2L, tải trọng tối đa 595 kg cho phép xe hoạt động 24/7 trong khu vực nội đô.

Suzuki Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tải van mới mang tên Suzuki Eeco. Xe có tải trọng tối đa 595 kg, có thể hoạt động 24/7 trong nội đô và được bán với giá 310 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Suzuki Eeco lần lượt 3.675 x 1.475 x 1.825 mm, chiều dài cơ sở 2.350 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 160 mm.

Khoang hàng có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.632 x 1.309 x 1.072 mm, tải trọng tối đa 595 kg - đã bao gồm tài xế và hành khách.

Suzuki Eeco anh 1

Bán kính quay đầu của Suzuki Eeco ở mức 4,5 m. Mẫu xe tải van mới của Suzuki có cấu trúc 5 cửa, trong đó 2 cửa bên dạng trượt, thuận tiện cho quá trình chất, dỡ hàng.

Suzuki trang bị cho Eeco khối động cơ xăng K12N dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 79,7 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 104,4 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Suzuki Eeco sử dụng treo trước MacPherson, treo sau liên kết ba điểm. "Dàn chân" của xe là bộ mâm đường kích 13 inch kết hợp bộ lốp 155 R13, cân bằng giữa độ êm ái và khả năng chịu tải.

Suzuki Eeco anh 2

Mẫu xe tải van có túi khí đôi phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESP...

Các trang bị hỗ trợ và bảo vệ khác của Eeco gồm thanh gia cố cửa, đèn phanh trên cao dạng LED, hệ thống chống trộm hay cảm biến lùi.

Suzuki Eeco có giá 310 triệu đồng, sẽ chính thức được phân phối tại đại lý từ tháng 1/2026. Mẫu xe tải van của Suzuki sẽ cạnh tranh trực tiếp VinFast EC Van - xe van điện cùng cỡ và sở hữu giá niêm yết 285 triệu đồng.

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

