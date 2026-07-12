Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bản sao của Mata khiến CĐV MU dậy sóng

  • Chủ nhật, 12/7/2026 17:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Salford City khiến cộng đồng người hâm mộ MU lầm tưởng Juan Mata trở lại nước Anh để ký hợp đồng với đội bóng đang thi đấu ở League Two.

Ollie Turton có ngoại hình rất giống Mata.

Nguồn cơn của sự nhầm lẫn đến từ bức ảnh công bố bản hợp đồng mới với hậu vệ Ollie Turton. Cầu thủ này sở hữu ngoại hình giống Mata đến kinh ngạc, từ mái tóc, khuôn mặt, nụ cười cho đến bộ râu.

Người hâm mộ càng dễ "mắc bẫy" khi Salford sử dụng bộ trang phục tập có thiết kế giống áo tập cũ của MU, kèm logo nhà tài trợ AIG quen thuộc. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với gần 5 triệu lượt xem, kéo theo loạt bình luận hài hước.

Một CĐV thốt lên: "Làm sao đó không phải Juan Mata được?". Người khác viết: "Tôi tưởng Juan Mata vừa ký hợp đồng với Salford City". Trong khi một tài khoản khẳng định: "Không ai có thể thuyết phục tôi rằng đó không phải Mata".

Thực tế, nhân vật trong bức ảnh là Ollie Turton. Anh gia hạn thêm một năm với Salford City sau khi gia nhập đội bóng từ mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, màn "đánh lừa thị giác" này trở thành chủ đề gây sốt trên các diễn đàn bóng đá. Phản ứng trên cho thấy tình cảm đặc biệt mà các CĐV MU dành cho Mata. Gia nhập sân Old Trafford từ Chelsea năm 2014, tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất nhờ lối chơi kỹ thuật cùng hình ảnh mẫu mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Cùng với MU, Mata vô địch FA Cup, Europa League và Cúp Liên đoàn Anh. Rời Old Trafford năm 2022, Mata lần lượt khoác áo Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers trước khi gia nhập Melbourne Victory năm 2025.

Hiện cựu tuyển thủ Tây Ban Nha là cổ đông của CLB Australia. Trong khi đó, Salford City nằm dưới quyền quản lý của David Beckham và Gary Neville, sau khi Ryan Giggs, Phil Neville, Paul Scholes và Nicky Butt rút khỏi cơ cấu cổ đông.

Mata lập siêu phẩm tại A.League Ở tuổi 37, cựu ngôi sao Manchester United vẫn đang cho thấy đẳng cấp của mình. Anh ghi 1 bàn từ chấm đá phạt, giúp Melbourne Victory hoà 2-2 trước Sydney FC.

Mata gây kinh ngạc ở tuổi 38

Tiền vệ kỳ cựu Juan Mata vẫn khiến người hâm mộ thán phục với một mùa giải rực rỡ trong màu áo Western Sydney Wanderers tại A-League.

20:08 4/5/2026

Mata hồi sinh ở Australia

Juan Mata tìm lại phong độ đỉnh cao sau gần một thập kỷ với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Melbourne Victory.

05:00 25/3/2026

Juan Mata tỏa sáng tại Australia

Tiền vệ 37 tuổi để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 ở vòng 10 A-League vào tối 29/12.

19:50 29/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mata Juan Mata David Beckham Mata

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Vinicius đẩy Real Madrid vào thế khó

Vinicius đẩy Real Madrid vào thế khó

51 phút trước 18:12 12/7/2026

0

Vinicius Junior dường như đã yêu cầu mức lương gần 20 triệu euro mỗi mùa để gia hạn hợp đồng, nhưng Real Madrid kiên quyết từ chối nhằm bảo vệ cấu trúc lương của đội bóng.

4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử

4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử

2 giờ trước 17:26 12/7/2026

0

Tuần tới sẽ chứng kiến bốn kịch bản World Cup lịch sử, nơi những cường quốc bóng đá nắm cơ hội xác lập những cột mốc vĩ đại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý