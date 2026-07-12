Bản sao của Mata khiến CĐV MU dậy sóng

Salford City khiến cộng đồng người hâm mộ MU lầm tưởng Juan Mata trở lại nước Anh để ký hợp đồng với đội bóng đang thi đấu ở League Two.

Ollie Turton có ngoại hình rất giống Mata.

Nguồn cơn của sự nhầm lẫn đến từ bức ảnh công bố bản hợp đồng mới với hậu vệ Ollie Turton. Cầu thủ này sở hữu ngoại hình giống Mata đến kinh ngạc, từ mái tóc, khuôn mặt, nụ cười cho đến bộ râu.

Người hâm mộ càng dễ "mắc bẫy" khi Salford sử dụng bộ trang phục tập có thiết kế giống áo tập cũ của MU, kèm logo nhà tài trợ AIG quen thuộc. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với gần 5 triệu lượt xem, kéo theo loạt bình luận hài hước.

Một CĐV thốt lên: "Làm sao đó không phải Juan Mata được?". Người khác viết: "Tôi tưởng Juan Mata vừa ký hợp đồng với Salford City". Trong khi một tài khoản khẳng định: "Không ai có thể thuyết phục tôi rằng đó không phải Mata".

Thực tế, nhân vật trong bức ảnh là Ollie Turton. Anh gia hạn thêm một năm với Salford City sau khi gia nhập đội bóng từ mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, màn "đánh lừa thị giác" này trở thành chủ đề gây sốt trên các diễn đàn bóng đá. Phản ứng trên cho thấy tình cảm đặc biệt mà các CĐV MU dành cho Mata. Gia nhập sân Old Trafford từ Chelsea năm 2014, tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất nhờ lối chơi kỹ thuật cùng hình ảnh mẫu mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Cùng với MU, Mata vô địch FA Cup, Europa League và Cúp Liên đoàn Anh. Rời Old Trafford năm 2022, Mata lần lượt khoác áo Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers trước khi gia nhập Melbourne Victory năm 2025.

Hiện cựu tuyển thủ Tây Ban Nha là cổ đông của CLB Australia. Trong khi đó, Salford City nằm dưới quyền quản lý của David Beckham và Gary Neville, sau khi Ryan Giggs, Phil Neville, Paul Scholes và Nicky Butt rút khỏi cơ cấu cổ đông.

Mata lập siêu phẩm tại A.League Ở tuổi 37, cựu ngôi sao Manchester United vẫn đang cho thấy đẳng cấp của mình. Anh ghi 1 bàn từ chấm đá phạt, giúp Melbourne Victory hoà 2-2 trước Sydney FC.