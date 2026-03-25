Mata hồi sinh ở Australia

Juan Mata tìm lại phong độ đỉnh cao sau gần một thập kỷ với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Melbourne Victory.

Mata hồi sinh phong độ ở tuổi 37.

Ở tuổi 37, khi nhiều cầu thủ bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, Mata lại đang viết tiếp một chương đáng nhớ tại Australia. Tiền vệ người Tây Ban Nha dần tìm lại hình ảnh từng khiến anh được gọi là “Johnny Kills” trong giai đoạn đỉnh cao.

Chỉ cách đây nửa năm, Mata vẫn là cái tên mờ nhạt tại Western Sydney Wanderers. Anh thi đấu hạn chế và gần như không để lại dấu ấn. Nhưng khi chuyển sang Melbourne Victory, mọi thứ thay đổi nhanh chóng.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến sự hồi sinh rõ rệt của Mata. Sau 22 trận, anh ghi 5 bàn và có 12 kiến tạo. Tổng cộng, cựu tiền vệ Manchester United góp dấu giày vào 17 bàn thắng, thành tích giúp anh dẫn đầu danh sách kiến tạo tại A-League.

Không chỉ dừng lại ở những con số, cách Mata ghi dấu ấn cũng rất đa dạng. Anh ghi bàn bằng đầu trong chiến thắng 4-1 trước Central Coast, lập siêu phẩm từ giữa sân ở trận derby với Melbourne City, rồi tiếp tục tỏa sáng với một cú đá phạt đẹp mắt vào lưới Sydney FC.

Những khoảnh khắc ấy không chỉ gây ấn tượng tại Australia. Tại trung tâm huấn luyện Carrington, các cầu thủ Manchester United như Harry Maguire hay Bruno Fernandes cũng theo dõi và bày tỏ sự phấn khích. Bruno thậm chí còn khẳng định anh “biết trước Mata sẽ ghi bàn” ở tình huống đá phạt.

Mata vẫn cho thấy đẳng cấp tại Australia.

Sự trở lại của Mata càng trở nên đáng giá khi đặt trong bối cảnh sự nghiệp. Lần gần nhất anh đạt hiệu suất tương tự là mùa 2015/16, khi còn khoác áo Manchester United với 10 bàn và 10 kiến tạo. Từ đó đến nay, tiền vệ người Tây Ban Nha trải qua nhiều giai đoạn trầm lắng.

Anh không để lại dấu ấn tại Vissel Kobe, chỉ có những đóng góp hạn chế ở Galatasaray và quãng cuối tại Manchester United cũng không còn nổi bật. Chính vì vậy, màn hồi sinh tại Melbourne Victory mang ý nghĩa đặc biệt.

Chia sẻ về phong độ hiện tại, Mata cho biết anh vẫn giữ trọn niềm đam mê với bóng đá. “Tôi tận hưởng từng buổi tập và mỗi trận đấu. Được chơi bóng ở nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa là một đặc ân”, anh nói.

Không chỉ đóng góp về chuyên môn, Mata còn trở thành thủ lĩnh về tinh thần trong đội hình Melbourne Victory. Kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của anh giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong cuộc đua tại A-League.

Phong độ ấn tượng cũng mang về cho Mata nhiều danh hiệu cá nhân. Anh được bầu là “Cầu thủ hay nhất tháng” của A-League trong tháng 1 và tháng 2, đồng thời nhận giải MVP do Hiệp hội cầu thủ trao tặng vào tháng 12.

Melbourne Victory đang có phong độ tốt và hướng đến mục tiêu giành vé dự play-off. Mata cũng không giấu tham vọng: “Chúng tôi muốn duy trì chuỗi trận này và cạnh tranh vị trí trong top 2”.

Ở tuổi 37, Mata không còn là cầu thủ bùng nổ về thể lực. Nhưng bù lại, anh vẫn giữ được nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật và sự tinh tế trong từng pha xử lý. Đó là những yếu tố giúp anh tiếp tục tạo khác biệt.

Sự hồi sinh của Mata không chỉ là câu chuyện cá nhân. Nó còn cho thấy giá trị của kinh nghiệm trong bóng đá đỉnh cao. Khi thể lực không còn là lợi thế, đẳng cấp và tư duy chơi bóng vẫn có thể tạo ra sự khác biệt.

Với Mata, hành trình chưa dừng lại. Và tại Australia, anh đang chứng minh rằng những gì tốt đẹp nhất đôi khi vẫn có thể đến ở giai đoạn tưởng như muộn màng nhất của sự nghiệp.