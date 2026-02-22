Juan Mata lập siêu phẩm không tưởng từ khoảng cách 40 m

Ở tuổi 37, Juan Mata vẫn biết cách khiến khán đài bùng nổ. Trong trận derby Melbourne tại A League, tiền vệ người Tây Ban Nha ghi hai bàn thắng đẹp mắt, trong đó có một cú lốp bóng từ khoảng cách gần 40 mét, góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của Melbourne Victory trước Melbourne City.
Phút 20, Mata mở tỷ số bằng pha xử lý đầy cảm giác. Anh chớp thời cơ bóng bật ra và tung cú lốp táo bạo qua đầu thủ môn đối phương. Melbourne City gỡ hòa trước giờ nghỉ, nhưng đẳng cấp của nhà vô địch World Cup 2010 lại lên tiếng ở phút 64. Nhận bóng không bị kèm ở rìa vùng cấm, Mata khống chế gọn gàng rồi dứt điểm chân trái vào góc cao.
Mata được khán giả đứng dậy vỗ tay khi rời sân và nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Hai bàn thắng nâng tổng số pha lập công của anh mùa này lên con số 3, bên cạnh 8 kiến tạo. Trước đó, anh cũng được bầu là Cầu thủ hay nhất tháng 1 của giải đấu.
Gia nhập Melbourne Victory vào tháng 9 sau quãng thời gian khó khăn, Mata đang tìm lại nhịp điệu thi đấu. Trước khi sang Australia, anh từng có thời gian ngắn tại Vissel Kobe nhưng chỉ ra sân một lần.
Mata trưởng thành từ học viện Real Madrid, tỏa sáng tại Valencia rồi giành Champions League cùng Chelsea. Tại Manchester United, anh có 285 lần ra sân và giành 4 danh hiệu. Ở cấp đội tuyển, Mata vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.
