Bạn gái Vinicius mặc táo bạo

Bạn gái của Vinicius Jr trở thành tâm điểm chú ý tại mùa lễ hội hóa trang Carnival năm nay khi xuất hiện với bộ ảnh đầy táo bạo.

Trang phục gây chú ý mạnh mẽ của bạn gái Vinicius.

Nhân vật gây bão mạng là Virginia Fonseca, influencer kiêm gương mặt truyền hình nổi tiếng tại Brazil. Cô sở hữu hơn 54 triệu người theo dõi trên Instagram.

Trong bộ ảnh thực hiện cho một thương hiệu giải trí, Fonseca hóa thân thành nàng mèo” gợi cảm với bodysuit đính đá cắt xẻ táo bạo, bốt cao gần chạm gối, găng tay gắn móng vuốt và tai mèo cách điệu. Điểm nhấn gây chú ý nhất là chiếc vòng cổ ánh kim, khắc dòng chữ "VINI JR" lấp lánh, vốn là tên thân mật của Vinicius Junior.

Trang phục được xem là màn tri ân bộ đồ mang tính biểu tượng năm 1998 của người mẫu, diễn viên Luma de Oliveira. Khi ấy, De Oliveira từng gây chấn động dư luận với chiếc vòng cổ in tên bạn đời Eike Batista. Phiên bản của Fonseca được đánh giá là tái hiện gần như hoàn hảo tinh thần bản gốc, nhưng mang màu sắc hiện đại và cá nhân hóa rõ nét.

Loạt ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút trăm nghìn bình luận khen ngợi. Vinicius cũng không giấu được sự phấn khích khi để lại bình luận gọi bạn gái là "the braba of them all", cách nói tiếng lóng Brazil để ca ngợi sự táo bạo và cuốn hút. Nhiều người hâm mộ dành những lời có cánh, thậm chí khẳng định ngôi sao Real Madrid thật sự may mắn.

Fonseca sinh ra tại Mỹ, lớn lên ở Brazil và Bồ Đào Nha. Mối quan hệ giữa cô và Vinicius được cho là bắt đầu từ đầu năm 2025. Trước đó, Fonseca từng có một cuộc hôn nhân với ca sĩ Ze Felipe và hiện là mẹ 3 con.