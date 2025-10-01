Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bạn gái tin đồn kém 20 tuổi của Nguyễn Kinh Thiên

  • Thứ tư, 1/10/2025 20:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nguyễn Kinh Thiên bị đồn hẹn hò với một cô gái nhà giàu kém 20 tuổi, đang du học Hàn Quốc. Cả hai được cho duy trì quan hệ hơn một năm và nhiều lần để lộ dấu hiệu yêu đương.

Theo Ettoday, tài tử 43 tuổi đang hẹn hò với cô gái giàu có người Trung Quốc kém anh 20 tuổi. Cô gái này mang họ Từ, đang theo học tại một trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc. Bạn gái Nguyễn Kinh Thiên được nhận xét có ngoại hình nổi bật, gương mặt mang nét lai, vóc dáng gợi cảm cùng học vấn tốt.

Theo Mirror Media, tháng 7 năm ngoái, cô Từ từ Hàn Quốc bay sang Đài Bắc và lưu lại nhiều tuần trong căn hộ hạng sang của Nguyễn Kinh Thiên. Sau đó, cô trở lại Hàn Quốc tiếp tục việc học, song vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với nam diễn viên. Gần đây, cả hai được cho là bí mật ra nước ngoài hẹn hò.

Nguyen Kinh Thien anh 1Nguyen Kinh Thien anh 2

Nguyễn Kinh Thiên và bạn gái tin đồn. Ảnh: IG/ethanruan91.

Một số khán giả phát hiện trên trang Instagram cá nhân, cô gái này chia sẻ nhiều hình ảnh được cho là có liên quan đến mối quan hệ với Nguyễn Kinh Thiên. Cụ thể, cô đăng tải hình ảnh đeo kính râm giống anh và chia sẻ vài dòng trạng thái ám chỉ chuyện yêu xa, hay nhiều bức ảnh được cho là chụp từ chính góc nhìn trong căn hộ của nam diễn viên.

Khi được hỏi về mối quan hệ tình cảm, đại diện của Nguyễn Kinh Thiên cho biết: “Cảm ơn sự quan tâm, nhưng về đời sống riêng tư, chúng tôi không đưa ra phản hồi”.

Nguyễn Kinh Thiên sinh năm 1982 tại Đài Loan. Xuất thân từ vai trò người mẫu và xuất hiện trong các MV ca nhạc, anh nhanh chóng lấn sân sang phim truyền hình thần tượng, nổi bật với Fated to Love You (2008) và My Queen (2009). Năm 2010, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Mã nhờ vai diễn trong Monga. Những năm gần đây, sự nghiệp của anh tiếp tục khởi sắc với các dự án điện ảnh, trong đó có Trừ tam hại (2023) gây tiếng vang, giúp tên tuổi anh trở lại đỉnh cao.

Về đời tư, đến nay, anh chỉ công khai hai mối tình với nữ diễn viên Hứa Vỹ Ninh trong 8 năm, và một bạn gái ngoài ngành giải trí năm 2022. Ngoài ra, anh nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với đồng nghiệp nhưng hầu hết đều phủ nhận.

Minh An

