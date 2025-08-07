Bạn gái Ronaldo mặc váy ngắn cũn

|
Người đẹp 31 tuổi gốc Argentina hiện sở hữu hơn 67,7 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Mới đây cô lại "chiêu đãi" người hâm mộ bằng loạt ảnh cực kỳ quyến rũ.
|
Trong bộ đầm màu xanh navy ngắn táo bạo, Georgina nổi bật với vòng ba nóng bỏng cùng phụ kiện hàng hiệu gồm túi Chanel màu hồng và những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
|
Bối cảnh loạt ảnh được chụp tại một khu vườn nên thơ bên cạnh hồ bơi, trong đó có một bức ảnh khiến dân tình "đứng hình" khi Georgina quay lưng và khoe trọn đường cong quyến rũ.
|
"Tôi không để tâm điều gì, bởi vì chẳng điều gì bên ngoài có thể kiểm soát được tôi" là thông điệp của bạn gái Ronaldo.
|
Dưới phần bình luận, người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi. "Đúng là một vẻ đẹp khó cưỡng", "Hoàn hảo, quá xinh", "Tôi mê phong cách của chị", "Xinh quá, không thể rời mắt"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.
|
Georgina vốn không xa lạ với việc gây bão mạng xã hội. Trước đó, cô từng khoe vóc dáng săn chắc trong loạt ảnh bikini khi đi nghỉ cùng Ronaldo, và xuất hiện đầy sang trọng trong chiếc váy đen tại một lễ trao giải gần đây.
|
Georgina gặp Ronaldo lần đầu năm 2016 khi đang làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Từ đó, họ trở thành cặp đôi nổi tiếng hàng đầu thế giới bóng đá. Cả hai hiện có hai người con chung, bên cạnh ba đứa trẻ khác của Ronaldo sinh bằng phương pháp mang thai hộ.
|
Theo Marca, ngôi sao của Al Nassr được cho là đã bí mật kết hôn với bạn gái. Dù nhiều lần gọi Georgina là "vợ" trong các sự kiện, Ronaldo và Georgina đến nay chưa kết hôn hợp pháp.
