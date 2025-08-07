Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bạn gái Ronaldo mặc váy ngắn cũn

  • Thứ năm, 7/8/2025 14:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Georgina Rodriguez khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh tạo dáng gợi cảm trong một bộ váy cực ngắn.

Ban gai Ronaldo tao bao anh 1

Người đẹp 31 tuổi gốc Argentina hiện sở hữu hơn 67,7 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Mới đây cô lại "chiêu đãi" người hâm mộ bằng loạt ảnh cực kỳ quyến rũ.
Ban gai Ronaldo tao bao anh 2

Trong bộ đầm màu xanh navy ngắn táo bạo, Georgina nổi bật với vòng ba nóng bỏng cùng phụ kiện hàng hiệu gồm túi Chanel màu hồng và những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Ban gai Ronaldo tao bao anh 3

Bối cảnh loạt ảnh được chụp tại một khu vườn nên thơ bên cạnh hồ bơi, trong đó có một bức ảnh khiến dân tình "đứng hình" khi Georgina quay lưng và khoe trọn đường cong quyến rũ.
Ban gai Ronaldo tao bao anh 4

"Tôi không để tâm điều gì, bởi vì chẳng điều gì bên ngoài có thể kiểm soát được tôi" là thông điệp của bạn gái Ronaldo.

Ban gai Ronaldo tao bao anh 5

Dưới phần bình luận, người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi. "Đúng là một vẻ đẹp khó cưỡng", "Hoàn hảo, quá xinh", "Tôi mê phong cách của chị", "Xinh quá, không thể rời mắt"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.
Ban gai Ronaldo tao bao anh 6

Georgina vốn không xa lạ với việc gây bão mạng xã hội. Trước đó, cô từng khoe vóc dáng săn chắc trong loạt ảnh bikini khi đi nghỉ cùng Ronaldo, và xuất hiện đầy sang trọng trong chiếc váy đen tại một lễ trao giải gần đây.
Ban gai Ronaldo tao bao anh 7

Georgina gặp Ronaldo lần đầu năm 2016 khi đang làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Từ đó, họ trở thành cặp đôi nổi tiếng hàng đầu thế giới bóng đá. Cả hai hiện có hai người con chung, bên cạnh ba đứa trẻ khác của Ronaldo sinh bằng phương pháp mang thai hộ.
Ban gai Ronaldo tao bao anh 8

Theo Marca, ngôi sao của Al Nassr được cho là đã bí mật kết hôn với bạn gái. Dù nhiều lần gọi Georgina là "vợ" trong các sự kiện, Ronaldo và Georgina đến nay chưa kết hôn hợp pháp.

Al-Nassr chơi lớn với Ronaldo, Felix

Một người là biểu tượng toàn cầu, người kia là tài năng cần cứu rỗi. Ronaldo và Felix đến Al-Nassr theo hai con đường khác nhau, nhưng cùng hội tụ trong chiến lược bành trướng đầy tham vọng.

45:2684 hôm qua

Ronaldo không vừa mắt, Duran phải rời đi

Chỉ sáu tháng sau bản hợp đồng đình đám đưa Jhon Duran từ Aston Villa tới Al-Nassr, chân sút trẻ người Colombia bất ngờ rời Saudi Arabia để gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn.

11:00 5/8/2025

Ronaldo bí mật cưới?

Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodríguez lại làm dấy lên tin đồn về một đám cưới bí mật khi cả hai đăng tải hình ảnh chiếc nhẫn trên mạng xã hội.

06:42 5/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Bạn gái Ronaldo táo bạo Georgina Rodriguez bạn gái Ronaldo

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý