Bạn gái nam thần Thái Lan gây chú ý

  • Chủ nhật, 30/11/2025 21:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nene được cho là đã chia tay Bright sau khi dân mạng phát hiện cả hai không còn chia sẻ ảnh chung và hủy theo dõi đối phương. Nene mới đây tiếp tục gây xôn xao khi đăng bài ẩn ý.

Theo tờ Thairath, mối quan hệ của Bright (Vachirawit Chivaaree) và Nene (Pornnappan Pornpenpipat) gần đây thu hút sự quan tâm của dân mạng. Cặp đôi được cho là vướng trục trặc chuyện tình cảm sau khi bị phát hiện hầu như không còn chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng nhau. Tin đồn càng lan rộng khi dân mạng còn phát hiện hai ngôi sao bỏ theo dõi nhau trên Instagram.

Mới đây, Nene tiếp tục có động thái mới trên mạng xã hội. Trên Instagram Story, cô chia sẻ đầy ẩn ý: “Tôi thậm chí không thể khóc được - nỗi căm ghét còn mạnh hơn cả nỗi buồn”. Cô cũng chia sẻ một bài đăng khác với chú thích ngắn gọn: "Tạm biệt".

Những dòng trạng thái của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dân mạng đồn đoán người đẹp bày tỏ cảm xúc sau khi chia tay Bright. Tuy nhiên, trước những đồn đoán trái chiều, cả hai ngôi sao trẻ đều chưa lên tiếng giải thích.

Bright anh 1Bright anh 2

Nene và Bright được cho là đã chia tay.

Nene (tên thật Pornnappan Pornpenpipat) sinh năm 1997, là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên người Thái Lan. Cô từng lọt top 7 thí sinh xếp hạng cao nhất tại Sáng tạo doanh 2020 và có tên trong đội hình debut nhóm BonBonGirls303.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, Nene còn được đánh giá là một trong những thí sinh thuộc top đầu về giọng hát. Bên cạnh đó, nữ idol người Thái còn nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả khi vượt qua rào cản ngôn ngữ và môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Nene bị phát hiện hẹn hò Bright vào tháng 4/2024, khi cả hai lộ loạt ảnh thân thiết tại Nhật Bản.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

