Bảo Ngọc bênh vực Đạt G

Bảo Ngọc và Đạt G tổ chức lễ cưới vào giữa năm 2025. Từ đó, 2 người thường xuyên tương tác, đăng ảnh tình tứ, đồng hành cùng nhau trong công việc.

Bảo Ngọc (Cindy Lư) mới đây chia sẻ video cùng Đạt G tới Phú Quốc. Theo Bảo Ngọc, cô sẽ đảm nhận vai trò trợ lý trong chuyến lưu diễn lần này của ông xã. Trong video, cô chia sẻ 2 người từng quen nhau trong giai đoạn rất khó khăn. Thế nhưng, ngay cả khi không còn đồng nào, Đạt G vẫn cố gắng dành dụm tiền để mua túi cho bà xã.

Bảo Ngọc lên tiếng khi có bình luận trái chiều về ông xã. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, dưới video xuất hiện một số bình luận tiêu cực. Cụ thể, khi một tài khoản bày tỏ: “Còn tiền anh ấy còn sài, chứ hết tiền đi, sẽ thấy cảnh anh ấy đánh như bồ cũ ấy. Tính nào tật ấy thôi”, Bảo Ngọc trả lời: “Chồng em kiếm tiền gấp 10 lần em. Nhưng em cảm ơn vì nghĩ em phú bà nha”.

Hai người quen nhau cuối năm 2020 rồi công khai mối quan hệ từ 5/2021. Họ có khoảng 2 năm chia tay rồi tái hợp vào tháng 11/2023. Thời điểm đó, Đạt G đăng ảnh chụp cùng Bảo Ngọc và 2 con gái của cô đồng thời xưng “ba” trong bài viết kèm theo.

Tối 13/7/2025, vợ chồng Đạt G tổ chức lễ cưới với sự tham gia của đông đảo ca sĩ, người nổi tiếng. Sau đó, Đạt G phát hành album mới mang tên 1 được 2 có sự hiện diện, ảnh hưởng rất lớn từ bà xã trong không chỉ hình ảnh mà cả cảm hứng để làm nên các ca khúc.

Hồi tháng 8/2025, Bảo Ngọc lần hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con. Cụ thể, khi một khán giả để lại bình luận: “Năm nay đẻ thêm bé trai thì quá tuyệt vời”, cô liền đáp: “Dạ năm sau nữa nha”.

Tối 22/12/2025, nhân dịp sinh nhật tuổi 29 của Bảo Ngọc, cô cùng ông xã có bữa tối ấm cúng và lãng mạn.

Chia sẻ về bữa ăn, Đạt G kể: “Chuyện là hôm nay sinh nhật của mỹ nhân, 2 đứa gọi đặt bàn 20h. Cớ sao đi sự kiện đã mắt quá ngồi đến 21h15, gọi điện để gia hạn thêm với nhà hàng về thời gian đến, nhà hàng nói rằng 21h30 là lần gọi đồ cuối cùng. 21h30 hai đứa đến nhà hàng không biết còn có ăn không đây. Lần đầu tiên hẹn hò với mỹ nhân mà hơi cấn cấn”.