Bạn gái kém 29 tuổi của Brad Pitt gây chú ý

Ines de Ramon gây chú ý khi xuất hiện một mình tại Los Angeles giữa tin Brad Pitt chưa muốn tái hôn. Mối quan hệ của cặp sao gần đây nhận nhiều sự quan tâm.

Ines de Ramon, bạn gái của Brad Pitt, được bắt gặp xuất hiện một mình tại Los Angeles sau khi truyền thông Mỹ đưa tin nam diễn viên hiện chưa có kế hoạch cầu hôn hay kết hôn với cô.

Theo Daily Mail, nhà thiết kế trang sức 33 tuổi diện áo crop top màu xám, quần jeans cạp trễ, để lộ vòng eo thon. Cô mang theo một túi duffle cỡ lớn và túi đựng trang phục, đồng thời được cho là đang trò chuyện, nói lời tạm biệt với một người đậu xe bên lề đường.

Hình ảnh mới đây của Ines de Ramon. Ảnh: Backgird.

Brad Pitt không đi cùng bạn gái, dù nam diễn viên 62 tuổi được cho là cũng đang có mặt tại khu vực Los Angeles sau khi dự trận đấu World Cup giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ một ngày trước đó. Tại sự kiện này, Brad Pitt gặp lại Edward Norton, bạn diễn của anh trong bộ phim Fight Club.

Sự xuất hiện của Ines de Ramon diễn ra không lâu sau khi Page Six dẫn lời một nguồn tin cho biết Brad Pitt chưa có ý định cầu hôn hay tái hôn với bạn gái, dù mối quan hệ giữa cô và gia đình nam diễn viên được cho là rất thân thiết. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, sau cuộc chia tay kéo dài và nhiều tranh chấp giữa Brad Pitt với Angelina Jolie.

Nguồn tin nói rằng Ines de Ramon rất gần gũi với gia đình Brad Pitt và được người thân của nam diễn viên đón nhận từ sớm. Hiện gia đình Pitt gần như xem cô là một thành viên trong nhà. Tuy nhiên, việc Ines gắn bó với gia đình không đồng nghĩa Brad Pitt có kế hoạch kết hôn trong thời gian tới.

Page Six dẫn nguồn tin cho biết Brad Pitt chưa muốn tái hôn. Ảnh: GC.

“Ines đã xây dựng mối quan hệ thật sự với mọi người. Cô dành thời gian cho anh chị em, cháu trai, cháu gái của Brad, tham gia các buổi họp mặt gia đình và nỗ lực tìm hiểu từng người”, nguồn tin cho biết.

Gia đình Brad Pitt cũng chủ động đưa Ines de Ramon vào các kế hoạch riêng và mong muốn cô có mặt trong những dịp tụ họp. Nguồn tin mô tả Ines là người gần gũi, dễ chịu, có thể trò chuyện và đùa vui thoải mái với mọi người trong nhiều giờ.

Brad Pitt và Angelina Jolie hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024. Về phía Ines de Ramon, cô từng kết hôn kín tiếng với Paul Wesley, diễn viên phim The Vampire Diaries, vào năm 2019 trước khi chia tay năm 2022.

Bên cạnh chuyện tình cảm hiện tại của Brad Pitt, truyền thông Mỹ cũng nhắc lại mối quan hệ xa cách giữa nam diễn viên và các con chung với Angelina Jolie. Brad Pitt và Angelina Jolie có 6 người con gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne và Knox. Trong số này, một số người đã có động thái bỏ hoặc không còn dùng họ Pitt trong tên.