Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ

  • Thứ hai, 5/10/2026 17:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung ương họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV.

Theo đó, sáng 5/10, trước phiên khai mạc, Đoàn đại biểu đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương) dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.

hội nghị trung ương ảnh 1

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV. Ảnh: Chinhphu.vn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc Hội nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Sau đó, Trung ương và các đại biểu về làm việc tại Tổ, thảo luận Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận hai nội dung.

Một là sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Hai là tổng kết Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngày mai (6/10), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

9 giờ trước

'Làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng làm lý do trì hoãn'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc đã rõ thì quyết định, triển khai kịp thời; làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng làm lý do trì hoãn.

9 giờ trước

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Ngày 23/7/2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 4.

17:52 23/7/2026

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử

Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử phân tích và làm rõ những quyết sách lịch sử của Đảng ở mỗi kỳ đại hội. Đây không chỉ là công trình tổng kết lý luận - thực tiễn, mà còn là sự đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

https://vtcnews.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang-hop-ve-cong-tac-can-bo-ar1043398.html

Anh Văn/VTC News

hội nghị trung ương Tô Lâm hội nghị trung ương 4 công tác cán bộ hội nghị

    Đọc tiếp

    Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

    Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

    0

    Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý