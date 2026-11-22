Nhận được 1,74 tỷ đồng do người khác chuyển khoản nhầm vào tài khoản, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã trình báo công an, tìm cách trả lại toàn bộ số tiền.

Chị Nguyễn Thị Hằng trình báo công an khi tài khoản nhận số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 22/11, thông tin từ Công an xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa hỗ trợ xác minh, kết nối và giải quyết vụ việc một công dân nhận được 1,74 tỷ đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 19/11, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1991, trú thôn Hương Lộc, xã Hương Đô), bất ngờ nhận được 4 giao dịch chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng lạ với tổng số tiền là hơn 1,74 tỷ đồng .

Nhận thấy số tiền trên có thể do người khác chuyển nhầm, chị Hằng chủ động liên hệ, trình báo Công an xã Hương Đô, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Đô khẩn trương vào cuộc xác minh và xác định người chuyển nhầm tiền là anh P.T.T. (SN 1978, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).

Lực lượng công an sau đó liên hệ, kết nối hai bên để xác nhận thông tin, thống nhất phương án giải quyết vụ việc.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Hương Đô, chị Nguyễn Thị Hằng đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ 1,74 tỷ đồng cho anh P.T.T.