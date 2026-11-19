Công an Hà Nội cảnh báo việc chia sẻ tài khoản, tự ý chuyển dữ liệu hoặc làm lộ thông tin trong quá trình làm việc còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ảnh minh họa: Phan Phương/TTXVN

Người lao động sử dụng thông tin đăng nhập hoặc quyền truy cập tài khoản số không đúng quy định pháp luật có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội cảnh báo việc chia sẻ tài khoản, tự ý chuyển dữ liệu hoặc làm lộ thông tin trong quá trình làm việc còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin về những nguy cơ vi phạm pháp luật trong sử dụng Internet tại doanh nghiệp, đồng thời lưu ý trách nhiệm của người lao động và tổ chức trong quản lý tài khoản số, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nhiều rủi ro phát sinh từ những hoạt động thường ngày như cho đồng nghiệp sử dụng tài khoản được cấp, truy cập hệ thống ngoài phạm vi công việc, sao chép danh sách khách hàng hoặc chuyển tài liệu nội bộ qua thư điện tử, thiết bị cá nhân.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, những hành vi này có thể bị xử lý theo các quy định về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật hình sự.

Khoản 2 Điều 42 Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 quy định người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản số.

Trường hợp tài khoản được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chủ tài khoản hoặc người sử dụng có thể phải chịu trách nhiệm tương ứng theo quy định.

Đáng chú ý, điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với cá nhân sử dụng thông tin xác thực, thông tin đăng nhập hoặc quyền truy cập tài khoản số không đúng quy định pháp luật.

Đối với tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm thuộc nhóm quy định này, mức phạt bằng hai lần mức phạt áp dụng đối với cá nhân.

Bên cạnh tài khoản truy cập, việc quản lý dữ liệu khách hàng, hồ sơ nhân sự và thông tin đối tác cũng được đặt ra với các yêu cầu pháp lý cụ thể.

Theo điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân không đúng phạm vi, không phù hợp mục đích đã xác định hoặc vượt quá mức cần thiết có thể bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Cá nhân thực hiện cùng hành vi chịu mức phạt bằng một nửa.

Trường hợp tổ chức sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật, mức phạt được quy định từ 40 đến 60 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội lưu ý, người lao động cần thận trọng khi tải dữ liệu về thiết bị cá nhân, chuyển thông tin cho người không có thẩm quyền hoặc sử dụng dữ liệu ngoài mục đích công việc.

Việc xử lý các hành vi vi phạm phải căn cứ vào tính chất cụ thể, phạm vi sử dụng thông tin và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với những hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 288 Bộ luật Hình sự quy định hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng trong các trường hợp luật định có thể bị phạt tiền từ 30 đến 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp thuộc khung tăng nặng, mức phạt tù có thể lên tới 7 năm.

Theo Điều 289 Bộ luật Hình sự, hành vi cố ý xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác có khung hình phạt cơ bản từ 1 đến 5 năm tù; trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 12 năm.

Riêng đối với bí mật nhà nước, Điều 338 Bộ luật Hình sự quy định người vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp thuộc khung tăng nặng, mức phạt tù có thể từ 2 đến 7 năm.

Ngoài trách nhiệm hành chính và hình sự, hành vi vi phạm gây thiệt hại còn có thể phát sinh nghĩa vụ bồi thường.

Điều 597 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao; sau đó có quyền yêu cầu người có lỗi hoàn trả một khoản tiền theo quy định.

Để hạn chế rủi ro, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người lao động bảo mật tài khoản, mật khẩu và mã xác thực; sử dụng quyền truy cập đúng phạm vi được cấp, không tự ý sao chép hoặc chuyển dữ liệu ra ngoài.

Các tài liệu cần bảo vệ phải được quản lý theo quy định, tránh đưa lên dịch vụ lưu trữ đám mây, thư điện tử hoặc thiết bị cá nhân khi chưa được phép.

Khi phát hiện tài khoản bị mất quyền kiểm soát, gửi nhầm dữ liệu hoặc hệ thống có dấu hiệu bị xâm nhập, người lao động cần thông báo ngay cho bộ phận có trách nhiệm để xử lý kịp thời.

Cơ quan Công an cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức pháp luật trong sử dụng Internet tại nơi làm việc, qua đó hạn chế những sai sót có thể gây thiệt hại cho người lao động, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.