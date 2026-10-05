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Xã hội Chính trị

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

  • Thứ hai, 5/10/2026 09:34 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hội nghị trung ương ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hội nghị trung ương ảnh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hội nghị trung ương ảnh 4

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hội nghị trung ương ảnh 5

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hội nghị trung ương ảnh 6

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

18:29 30/9/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quý 4 là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

13:04 30/9/2026

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

10:00 29/7/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Miền Trung đón mưa rất lớn

Miền Trung đón mưa rất lớn

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Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (5/10), Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rất to, từ ngày mai, mưa mở rộng ra Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Miền Bắc sáng nay mưa dông rải rác.

https://www.vietnamplus.vn/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post1140050.vnp

TTXVN/Vietnam+

Hội nghị trung ương Hà Nội Tô Lâm Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

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