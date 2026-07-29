Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự hội nghị.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự hội nghị.
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Quang cảnh hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Theo chương trình, hội nghị sẽ quán triệt 10 chuyên đề, bao gồm: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kết luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia;
Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Sau khi quán triệt các chuyên đề, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.
Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử
Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử phân tích và làm rõ những quyết sách lịch sử của Đảng ở mỗi kỳ đại hội. Đây không chỉ là công trình tổng kết lý luận - thực tiễn, mà còn là sự đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.