Thêm đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn về nước ta trong mùa Đông năm nay, trời mưa rét trở lại, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 10°C.

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc, có nơi dưới 10°C. (Ảnh minh họa)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện trời nắng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 22-25°C.

Khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ, sau đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đợt không khí lạnh này có cường độ mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét từ ngày 24/11, trong đó, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, Bắc Trung Bộ 15-18°C.

Thời tiết Hà Nội cũng có mưa, mưa rào rải rác trong khoảng thời gian từ đêm 23-24/11. Ngày 24/11, khu vực này trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động từ 14-16°C.

Trên biển, từ sáng 24/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 23-24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong đó, vùng núi và trung du cục bộ mưa to.

Ngày và đêm 24/11, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ đêm 24-26/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng đưa ra dự báo thời tiết cả nước trong khoảng thời gian từ nay đến 20/11.

Theo đó, trong thời kỳ này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm, bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông là 1,2 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,4 cơn).

Mưa diện rộng vẫn có thể xuất hiện tại Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó, mưa vừa, mưa to tập trung chính tại Trung Bộ.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến cao hơn 10-25% (cao hơn tương ứng khoảng 5-15mm), đồng bằng Bắc Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại thấp hơn 10-40% (tương ứng khoảng 15-30mm, riêng TP Huế-TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Gia Lai thấp hơn tương ứng khoảng 80-200mm).

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng hoạt động mạnh trong 10 ngày cuối tháng 11. Sang tháng 12, không khí lạnh xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.