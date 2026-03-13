Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ba tài năng trẻ MU về chung 'một nhà' với Vinicius

  • Thứ sáu, 13/3/2026 06:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ba cầu thủ trẻ của học viện Manchester United chính thức ký hợp đồng với Roc Nation Sports, công ty quản lý thể thao do rapper Jay-Z sáng lập.

3 tài năng trẻ MU đầu quân cho công ty đại diện Vinicius.

Ba cầu thủ trẻ của Manchester United gồm Silva Mexes, Jaume Camacho và Camrom Mpofu vừa ký hợp đồng với công ty quản lý thể thao Roc Nation Sports của Jay-Z.

Roc Nation được thành lập năm 2013 và hiện đại diện cho nhiều ngôi sao bóng đá lớn như Vinicius Junior, Gabriel Martinelli và Yan Diomande. Ngoài lĩnh vực thể thao, công ty còn quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành giải trí.

Ba cầu thủ trẻ của MU nằm trong danh sách "Class of 2026", nhóm tài năng mới được Roc Nation lựa chọn để phát triển trong tương lai. Đây được xem là bước đi quan trọng trong sự nghiệp của các cầu thủ trẻ khi họ bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân bên ngoài sân cỏ.

Trong số này, Mexes gây chú ý nhiều nhất. Cầu thủ chạy cánh này là con trai của cựu tiền đạo Rob Earnshaw, người từng thi đấu cho Cardiff City và Nottingham Forest. Gia nhập học viện MU từ năm 2024, Mexes nhanh chóng được biết đến nhờ tốc độ bứt phá ấn tượng. Anh từng chạy 100 m trong 11,1 giây.

Camacho là cầu thủ chuyển đến từ Tây Ban Nha và đã có những lần ra sân cho đội U18 của MU mùa này. Tiền vệ trẻ ra mắt đội vào tháng 12 năm ngoái và được đánh giá là một trong những gương mặt giàu tiềm năng ở tuyến giữa.

Mpofu, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Reading FC, cũng gây ấn tượng nhờ phong độ ghi bàn ở cấp độ học viện. Sự phát triển của ba cầu thủ này phản ánh nguồn tài năng dồi dào mà học viện Manchester United đang sở hữu.

Trong bối cảnh MU tiếp tục đầu tư mạnh vào đào tạo trẻ, việc các tài năng trẻ được những công ty quản lý lớn chú ý cho thấy sức hút của hệ thống học viện tại Old Trafford vẫn rất lớn.

