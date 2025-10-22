Bà Paetongtarn từ chức lãnh đạo đảng Pheu Thai

Bà Paetongtarn Shinawatra, người bị phế truất chức thủ tướng Thái Lan hồi tháng 8, ngày 22/10 đã từ chức lãnh đạo đảng Pheu Thai.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra từ chức lãnh đạo đảng Pheu Thai ngày 22/10. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo ngày 22/10, Pheu Thai cho biết việc cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra từ chức sẽ cho phép đảng “trải qua một cuộc cải tổ toàn diện”.

“Việc tôi từ chức sẽ mở ra quá trình nâng cấp đảng, đưa chúng ta giành chiến thắng trong cuộc bầu cử”, bà Paetongtarn nói trong tuyên bố.

Bà Paetongtarn vẫn là đảng viên của đảng Pheu Thai và “tiếp tục cống hiến hết mình cho đất nước Thái Lan”.

Ông Thaksin Shinawatra, cha bà Paetongtarn, là người sáng lập đảng Pheu Thai, trước đó có tên Thai Rak Thai. Bà Paetongtarn là thành viên thứ 3 trong gia tộc Shinawatra trở thành thủ tướng, sau cha và cô Yingluck Shinawatra. Bà cũng là thành viên cuối cùng trong gia đình vẫn còn hoạt động chính trị.

Chính trị gia 39 tuổi giữ chức thủ tướng chưa đầy một năm trước khi bị tòa án phế truất vì vi phạm đạo đức trong cách xử lý tranh chấp biên giới với Campuchia.

Ông Chusak Sirinil đã được bổ nhiệm làm quyền lãnh đạo đảng trong cùng ngày 22/10. Pheu Thai sẽ bầu lãnh đạo và ban chấp hành mới vào ngày 31/10, Bangkok Post đưa tin.

Suriya Jungrungreangkit - người phụ trách bầu cử trong đảng Pheu Thai - cho biết lãnh đạo mới của đảng Pheu Thai sẽ không có quan hệ họ hàng với gia tộc Shinawatra.

Bên cạnh bác bỏ đồn đoán ông là lãnh đạo tiếp theo, ông Suriya nhận định tân lãnh đạo nên trẻ trung và có khả năng dẫn dắt Pheu Thai trong đợt tổng tuyển cử sắp tới.

Ông Suriya cũng phủ nhận thông tin rằng nhóm 70 nghị sĩ đã gây sức ép buộc bà Paetongtarn từ chức, đe dọa rời đảng. Ông Suriya bắt đầu sự nghiệp chính trị với Thai Rak Thai và từng là tổng thư ký đảng. Trong thời gian bà Paetongtarn nắm quyền, ông là Bộ trưởng Giao thông và Phó thủ tướng.

“Bà Paetongtarn đã rất hào phóng, tôi không thể nào dẫn các nghị sĩ sang đảng khác được”, ông khẳng định, cho biết sẽ tuyển thêm thành viên, tăng số lượng nghị sĩ Pheu Thai lên 200 người.