Thứ trưởng Thái Lan giải trình cáo buộc dính líu lừa đảo online

  • Thứ tư, 22/10/2025 07:34 (GMT+7)
Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu Thứ trưởng Vorapak Tanyawong báo cáo bằng văn bản trước cáo buộc dính líu mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới đang lan rộng ở Đông Nam Á.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết ông đã yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong phải báo cáo bằng văn bản để làm rõ toàn bộ thông tin lan truyền liên quan đến vụ việc ông Vorapak có liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới ở Đông Nam Á, tờ Nation đưa tin.

Trước đó, ông Vorapak từng dự định đăng bài trên Facebook cá nhân và tổ chức họp báo nhằm tự minh oan, nhưng Thủ tướng đã yêu cầu ông phải báo cáo chính thức lên văn phòng Thủ tướng.

Nhà lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh trong cuộc họp nội các rằng tội phạm mạng và các đường dây lừa đảo trực tuyến là mối đe dọa an ninh quốc gia, cần được ưu tiên xử lý. Ông cũng tiết lộ rằng Đại sứ Mỹ tại Bangkok gần đây đã có cuộc gặp với ông để thảo luận về hợp tác truy quét tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Sau khi Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc kết thúc, nhóm chuyên gia tội phạm mạng của Mỹ sẽ sang Thái Lan để tăng cường phối hợp điều tra và triệt phá các đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, đặc biệt tại khu vực biên giới.

Ông Anutin đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas đã chỉ định ông Vorapak làm chủ tịch một ủy ban mới nhằm truy vết dòng tiền từ các trung tâm lừa đảo trong khu vực.

“Không hề có tên ông ấy trong danh sách chưa từng có và sẽ không bao giờ có”, Thủ tướng khẳng định.

Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong. Ảnh: Money & Banking Online.

Ông Anutin cho biết chính ông là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng chống tội phạm công nghệ cao, còn việc điều tra thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp. Khi được hỏi liệu vụ việc này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của chính phủ hay không, ông thẳng thắn đáp: “Nếu ai bị phát hiện có tội, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức”.

Về khả năng tước quốc tịch những người dính líu các hoạt động lừa đảo, Thủ tướng xác nhận một số cá nhân đang bị xem xét và kết quả sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc Thái Lan có mở cuộc điều tra các cá nhân bị nghi liên hệ với Tập đoàn Prince Holding Group - tổ chức bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn tại Campuchia - hay không, ông Anutin chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi đang điều tra tất cả”.

Hiện Thái Lan đang đối mặt với làn sóng bùng phát mạnh của các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia dọc biên giới giáp Campuchia, Lào và Myanmar, nơi nhiều băng nhóm tội phạm cưỡng ép nạn nhân làm việc cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Chỉ riêng trong tháng này, hàng chục công dân Hàn Quốc bị nghi làm việc cho các đường dây lừa đảo đã bị trục xuất khỏi Campuchia, trong khi quân đội Myanmar tiến hành hàng loạt cuộc đột kích vào các khu phức hợp tội phạm, bắt giữ hơn 2.000 người và tịch thu nhiều thiết bị viễn thông sử dụng mạng vệ tinh Starlink.

Thái Lan tuyên chiến với tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Cảnh sát Thái Lan cảnh báo hành vi vượt biên để làm việc cho các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia có thể bị phạt tù tới 15 năm và bị xem là tham gia tội phạm quốc tế.

09:29 20/10/2025

Campuchia bác tin một phó thủ tướng là cổ đông của sòng bài

Bộ Nội vụ Campuchia vừa ra tuyên bố bác bỏ thông tin cáo buộc Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha liên quan đến sòng bài Jin Bei ở Sihanoukville.

19:11 21/10/2025

Streamer Hàn đổ xô sang Campuchia livestream 'ổ tội phạm'

Dù liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc và giết hại người Hàn tại Campuchia, nhiều streamer vẫn lên kế hoạch phát sóng trực tiếp gần các khu phức hợp tội phạm ở Phnom Penh.

11:41 21/10/2025

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

