Streamer Hàn đổ xô sang Campuchia livestream 'ổ tội phạm'

Dù liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc và giết hại người Hàn tại Campuchia, nhiều streamer vẫn lên kế hoạch phát sóng trực tiếp gần các khu phức hợp tội phạm ở Phnom Penh.

Nhiều streamer Hàn liều lĩnh đến ổ tội phạm ở Campuchia bất chấp cảnh báo. Ảnh: Chosun Ilbo

Dù chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đến các khu vực nguy hiểm ở Campuchia sau hàng loạt vụ bắt cóc, giam giữ và sát hại công dân, một số streamer (BJs) Hàn Quốc vẫn tuyên bố sẽ sang Phnom Penh để phát sóng trực tiếp ngay gần khu phức hợp tội phạm, Chosun Biz cho biết.

Theo một cộng đồng trên mạng xã hội, ngày 20/10, một người có biệt danh A - hiện hoạt động với tư cách streamer - đăng trên mạng xã hội rằng anh đã vé máy bay tới Campuchia.

Một streamer thông báo về chương trình phát sóng Excel trực tiếp trước một khu phức hợp tội phạm ở Campuchia. Ảnh: Chosun Biz.

“Khởi hành sang Campuchia ngày 21, chuyến bay lúc 19h. Đã hoàn tất đặt vé”, A viết. Lịch trình của A cho thấy có 3 người cùng đi, gồm A và 2 streamer khác.

Người này còn “nhá hàng” kế hoạch: “Sẽ làm buổi phát sóng Excel ngay trước hang ổ tội phạm”.

“Phát sóng Excel” là hình thức livestream trong đó các streamer sắp xếp bảng xếp hạng nhà tài trợ như bảng Excel để khuyến khích người xem cạnh tranh quyên góp.

Trước đó, ngày 12/10, một bài đăng lan truyền trên mạng cho biết một streamer khác, được gọi là B, đã thực hiện livestream ngay trước “khu phức hợp Wongu” tại Phnom Penh - một trong 3 “ổ tội phạm” khét tiếng ở Campuchia, cùng với khu Prince và khu Mango. Những khu này được cho là nơi các băng nhóm tội phạm Trung Quốc tổ chức lừa đảo và giam giữ người trái phép.

Ngay trước khu phức hợp, streamer B đã cầm biểu ngữ và hô to: “Thả người Hàn Quốc khi chúng tôi còn đang yêu cầu lịch sự!” và “Giải cứu những nạn nhân bị giam giữ trái phép!”.

Buổi phát sóng được truyền trực tiếp, có lúc thu hút hơn 20.000 lượt xem. Sau đó, nền tảng livestream đã yêu cầu ngừng phát sóng với lý do an toàn.

Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia. Tháng 8, một sinh viên Hàn bị bắt cóc, giam giữ và tử vong do tra tấn.

Đến ngày 18/10, 64 người Hàn tham gia hoạt động lừa đảo, bao gồm cả lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) , bị nhà chức trách Campuchia giam giữ và đã bị trục xuất về nước bằng chuyến bay thuê riêng.

Trước tình hình đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nâng cảnh báo du lịch lên cấp độ 4 - mức cao nhất, tương đương lệnh cấm di chuyển - kể từ 0h ngày 16/10, áp dụng cho các khu vực tập trung tội phạm như núi Bokor (tỉnh Kampot), thành phố Bavet và Poipet, đồng thời duy trì cảnh báo đặc biệt với thủ đô Phnom Penh.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng bắt đầu kiểm tra ngẫu nhiên tại sân bay quốc tế Incheon từ ngày 15/10 nhằm ngăn chặn các trường hợp xuất cảnh phục vụ mục đích phạm tội. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, việc xuất cảnh có thể bị cấm ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, với các trường hợp đi du lịch hoặc làm nội dung giải trí, hiện chưa có cơ sở pháp lý để ngăn chặn.

“Trừ khi có dấu hiệu rõ ràng liên quan đến lừa đảo việc làm hoặc buôn bán tài khoản ngân hàng, việc cấm xuất cảnh là rất khó thực hiện”, một quan chức cảnh sát cho biết.