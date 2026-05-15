Bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch REE, con trai lên làm Tổng giám đốc

Người giữ ghế Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT của REE sẽ cùng thay đổi trong tháng 7.

Theo các nghị quyết và thông báo công bố ngày 15/5, HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) đã chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ông Ashok Ramachandran kể từ ngày 31/5. Ông Ashok đồng thời cũng nộp đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT công ty và sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.

Để đảm bảo tính liên tục trong vận hành, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT - sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/6 đến ngày 10/7.

Thay thế ông Ashok Ramachandran ở vị trí Tổng giám đốc là ông Nguyễn Ngọc Thái Bình. Ông Bình đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc với thời hạn 3 năm, tính từ ngày 10/7.

Theo giới thiệu, ông Bình có 18 năm kinh nghiệm làm việc tại REE, hiện giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT. Ông cũng chính là con trai của bà Nguyễn Thị Mai Thanh.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý về tính độc lập và người có liên quan đối với vị trí Tổng giám đốc theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ thôi làm Chủ tịch HĐQT REE. Vị trí này sẽ chuyển giao lại cho ông Lee Liang Whye - đại diện quỹ Platinum Victory Pte. Ltd., cổ đông lớn đang nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại REE - kể từ ngày 10/7.

Sau khi rời ghế Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Mai Thanh vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT. Ở vai trò này, bà sẽ duy trì tầm ảnh hưởng thông qua việc tư vấn, lập kế hoạch và giám sát các chiến lược phát triển dài hạn, đảm bảo sự ổn định cho doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

REE dự kiến sẽ tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/7 để thông qua các nội dung từ nhiệm, sửa đổi điều lệ và công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

REE là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động chính trong các lĩnh vực cơ điện công trình (M&E), hạ tầng nước, môi trường và bất động sản. Công ty này tham gia lĩnh vực năng lượng từ năm 2010 và mở rộng sang năng lượng tái tạo từ năm 2019. Hiện REE sở hữu hơn 10 công ty con trong mảng này.