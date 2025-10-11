Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bà Melania trao đổi với ông Putin về trẻ em Ukraine

  • Thứ bảy, 11/10/2025 13:01 (GMT+7)
Sau bức thư gửi Tổng thống Putin hồi tháng 8, bà Melania Trump tiết lộ hai bên đã duy trì liên lạc nhằm hỗ trợ trẻ em Ukraine bị ly tán bởi chiến sự và thúc đẩy đoàn tụ gia đình.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/10. Ảnh: Reuters.

Bà Melania nói ngày 10/10: “Rất nhiều điều đã diễn ra kể từ khi Tổng thống Putin nhận được bức thư tôi gửi hồi tháng 8. Ông ấy đã phản hồi bằng một lá thư bày tỏ thiện chí đối thoại trực tiếp, đồng thời chia sẻ một số thông tin liên quan đến các em nhỏ Ukraine đang sinh sống tại Nga”.

Theo bà, kể từ đó hai bên đã duy trì một kênh liên lạc mở và thiện chí, tập trung vào các biện pháp hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho trẻ em bị ly tán do xung đột. Đại diện của bà Melania cũng đã làm việc trực tiếp với nhóm của Tổng thống Putin để thúc đẩy quá trình đoàn tụ gia đình cho các em nhỏ, Reuters cho biết.

“Trong 24 giờ qua, đã có 8 trường hợp được đoàn tụ với người thân, trong đó có một em đang trên đường trở lại Ukraine từ Nga”, bà Melania thông tin thêm.

Trước đó, hôm 15/8, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin đã gặp nhau tại Alaska - hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga đầu tiên trong hơn bốn năm, và cũng là lần đầu họ đối thoại trực tiếp kể từ năm 2019. Trong cuộc gặp này, ông Trump đã thay mặt vợ mình chuyển cho ông Putin bức thư viết tay đầy xúc động.

“Thưa Tổng thống Putin, mọi đứa trẻ khi sinh ra đều mang trong mình những giấc mơ, dù ở miền quê nghèo khó hay giữa thành phố xa hoa. Chúng mơ về tình yêu, về việc được làm điều mình thích, và được sống trong an toàn”, bà Melania viết trong thư.

Bà kêu gọi “xây dựng một thế giới của sự tôn trọng”, nơi mọi tâm hồn trẻ thơ đều được lớn lên trong hòa bình và tương lai được bảo vệ.

Đệ nhất phu nhân Mỹ bày tỏ niềm tin rằng ông Putin có thể góp phần khôi phục tiếng cười và niềm vui cho trẻ nhỏ, và rằng “việc bảo vệ sự ngây thơ của trẻ em không chỉ là sứ mệnh của nước Nga, mà là trách nhiệm chung của toàn nhân loại”.

