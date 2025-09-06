Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Bà Melania Trump đưa ra lời cảnh báo cho nhân loại

  • Thứ bảy, 6/9/2025 13:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đệ nhất phu nhân Melania Trump gửi lời cảnh báo về sự nguy hiểm của AI: “Tương lai của chúng ta không còn là khoa học viễn tưởng nữa”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì buổi tọa đàm của Lực lượng đặc nhiệm AI tại Nhà Trắng, ngày 4/9. Ảnh: Nhà Trắng.

Sáng 4/9, bà Melania Trump đã tổ chức một buổi tọa đàm về trí tuệ nhân tạo tại Phòng Đông, Nhà Trắng. Sự kiện là một phần trong chương trình giáo dục AI của bà.

Sự kiện có sự tham dự của các CEO tập đoàn công nghệ lớn như Google, IBM, OpenAI và một số bộ trưởng trong nội các.

“Là những nhà lãnh đạo và phụ huynh, chúng ta phải có trách nhiệm trong việc quản lý sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Trong giai đoạn sơ khai này, chúng ta cần đối xử với AI như con cái mình, trao quyền nhưng dưới sự hướng dẫn kỹ lưỡng”, bà nói trong bài phát biểu của mình.

Đệ nhất phu nhân gửi lời cảnh báo: “Robot đã ở đây. Tương lai của chúng ta không còn là khoa học viễn tưởng nữa”.

Bà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình đến công nghệ, thậm chí mô tả trong bài phát biểu về viễn cảnh ôtô tự lái, robot tham gia phẫu thuật hay drone thay đổi chiến tranh. Bà cho rằng trí tuệ nhân tạo vừa mang đến cơ hội, vừa là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Dù không thường xuyên đến Nhà Trắng nhưng lần này, đệ nhất phu nhân Mỹ trở lại để tập trung vào trí tuệ nhân tạo.

Với vai trò của mình, bà Melania từng thúc đẩy luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước deepfake, chia sẻ hình ảnh khiêu dâm không có sự đồng thuận và lừa đảo trực tuyến. Bà cũng đưa trợ lý thân cận là bà Hayley Harrison vào lực lượng đặc nhiệm AI của Nhà Trắng.

Gần đây, bà phát động cuộc thi "Thử thách Trí tuệ nhân tạo toàn quốc do Tổng thống phát động" với đối tượng tham gia là học sinh và giáo viên.

Bà Melania còn gây chú ý khi cho ra mắt $MELANIA (đồng tiền kỹ thuật số meme) vào đầu năm nay và sử dụng AI để lồng tiếng cho cuốn hồi ký của mình hồi tháng 5.

Tuy nhiên, cảnh báo trách nhiệm đối với AI của bà Melania lại trái ngược với thái độ của chồng bà, Tổng thống Mỹ Donald Trump, về tương lai trí tuệ nhân tạo, báo The New York Times nhận định.

Ngày 2/9, khi được hỏi về đoạn video lan truyền quay lại những chiếc túi bị ném ra từ cửa sổ Nhà Trắng, ông Trump nói rằng video đó là do AI tạo ra. Trước đó, văn phòng báo chí Nhà Trắng đã xác nhận video đó là thật và giải thích rằng đó là “nhà thầu đang thực hiện công việc bảo trì thường xuyên khi tổng thống đi vắng”.

Ông Trump cho rằng một trong những vấn đề của AI là nó vừa có mặt tốt, vừa có mặt xấu, và mọi thứ đều có hai mặt. Sau đó ông đùa: “Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, có lẽ tôi chỉ cần đổ hết lỗi cho AI thôi”.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Nguyễn An

Cảnh báo AI quản lý AI Donald Trump Mỹ Melania Trump Đệ nhất phu nhân Donald Trump AI trí tuệ nhân tạo

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

