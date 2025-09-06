Bà Melania Trump đưa ra lời cảnh báo cho nhân loại

Đệ nhất phu nhân Melania Trump gửi lời cảnh báo về sự nguy hiểm của AI: “Tương lai của chúng ta không còn là khoa học viễn tưởng nữa”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì buổi tọa đàm của Lực lượng đặc nhiệm AI tại Nhà Trắng, ngày 4/9. Ảnh: Nhà Trắng.

Sáng 4/9, bà Melania Trump đã tổ chức một buổi tọa đàm về trí tuệ nhân tạo tại Phòng Đông, Nhà Trắng. Sự kiện là một phần trong chương trình giáo dục AI của bà.

Sự kiện có sự tham dự của các CEO tập đoàn công nghệ lớn như Google, IBM, OpenAI và một số bộ trưởng trong nội các.

“Là những nhà lãnh đạo và phụ huynh, chúng ta phải có trách nhiệm trong việc quản lý sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Trong giai đoạn sơ khai này, chúng ta cần đối xử với AI như con cái mình, trao quyền nhưng dưới sự hướng dẫn kỹ lưỡng”, bà nói trong bài phát biểu của mình.

Đệ nhất phu nhân gửi lời cảnh báo: “Robot đã ở đây. Tương lai của chúng ta không còn là khoa học viễn tưởng nữa”.

Bà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình đến công nghệ, thậm chí mô tả trong bài phát biểu về viễn cảnh ôtô tự lái, robot tham gia phẫu thuật hay drone thay đổi chiến tranh. Bà cho rằng trí tuệ nhân tạo vừa mang đến cơ hội, vừa là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Dù không thường xuyên đến Nhà Trắng nhưng lần này, đệ nhất phu nhân Mỹ trở lại để tập trung vào trí tuệ nhân tạo.

Với vai trò của mình, bà Melania từng thúc đẩy luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước deepfake, chia sẻ hình ảnh khiêu dâm không có sự đồng thuận và lừa đảo trực tuyến. Bà cũng đưa trợ lý thân cận là bà Hayley Harrison vào lực lượng đặc nhiệm AI của Nhà Trắng.

Gần đây, bà phát động cuộc thi "Thử thách Trí tuệ nhân tạo toàn quốc do Tổng thống phát động" với đối tượng tham gia là học sinh và giáo viên.

Bà Melania còn gây chú ý khi cho ra mắt $MELANIA (đồng tiền kỹ thuật số meme) vào đầu năm nay và sử dụng AI để lồng tiếng cho cuốn hồi ký của mình hồi tháng 5.

Tuy nhiên, cảnh báo trách nhiệm đối với AI của bà Melania lại trái ngược với thái độ của chồng bà, Tổng thống Mỹ Donald Trump, về tương lai trí tuệ nhân tạo, báo The New York Times nhận định.

Ngày 2/9, khi được hỏi về đoạn video lan truyền quay lại những chiếc túi bị ném ra từ cửa sổ Nhà Trắng, ông Trump nói rằng video đó là do AI tạo ra. Trước đó, văn phòng báo chí Nhà Trắng đã xác nhận video đó là thật và giải thích rằng đó là “nhà thầu đang thực hiện công việc bảo trì thường xuyên khi tổng thống đi vắng”.

Ông Trump cho rằng một trong những vấn đề của AI là nó vừa có mặt tốt, vừa có mặt xấu, và mọi thứ đều có hai mặt. Sau đó ông đùa: “Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, có lẽ tôi chỉ cần đổ hết lỗi cho AI thôi”.