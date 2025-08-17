Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bà Melania Trump gửi thư tay cho ông Putin

  • Chủ nhật, 17/8/2025 07:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Trump trao tận tay Tổng thống Putin bức thư tay của bà Melania trong đó bà chia sẻ những suy nghĩ về hòa bình, trẻ em và tương lai của thế giới.

Theo Fox News, bức thư được ông Putin mở ra đọc ngay sau khi nhận, trước sự chứng kiến của các thành viên hai phái đoàn. Đây là một thông điệp mang tính biểu tượng cao trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo gặp nhau để tìm cách chấm dứt chiến sự kéo dài hơn ba năm tại Ukraine.

Trong thư, bà Melania viết về khát vọng chung của mọi đứa trẻ trên thế giới, dù sống ở nông thôn hay thành thị, đều mong muốn được yêu thương, được bảo vệ và lớn lên trong an toàn. Bà kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy và khẳng định rằng trách nhiệm với thế hệ kế tiếp vượt qua mọi biên giới và khác biệt.

Bức thư nhấn mạnh rằng một hành động đúng lúc có thể mang lại tiếng cười cho những đứa trẻ đang sống trong bất an.

“Ông có thể khôi phục tiếng cười trong trẻo ấy và trong việc bảo vệ sự trong sáng của các em, ông không chỉ vì nước Nga mà là vì cả nhân loại”, đệ nhất phu nhân Mỹ viết.

Bức thư của bà Melania được viết ngay trước cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và ông Putin tại Anchorage, Alaska vào ngày 15/8. Dù đây là lần đầu tiên hai ông gặp trực tiếp sau nhiều năm, song họ đã có nhiều cuộc điện đàm trong năm nay để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump nhận định hội nghị là “rất hiệu quả”, dù thừa nhận hai bên vẫn “chưa đạt được thỏa thuận”.

Dự kiến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Washington D.C. để gặp ông Trump vào thứ Hai tới (ngày 18/8).

Trên mạng xã hội X, ông Zelenskyy viết: “Vào thứ Hai, tôi sẽ gặp Tổng thống Trump tại Washington để thảo luận mọi chi tiết liên quan đến việc chấm dứt giết chóc và chiến tranh. Tôi cảm ơn vì lời mời này”.

Ông Zelenskyy cho biết ông Trump đã thông báo những nội dung chính trong cuộc gặp với ông Putin và ông hoàn toàn ủng hộ đề xuất về một cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Hà

