Bà Kamala Harris quay lại

Không tuyên bố ra tranh cử, bà Kamala Harris vẫn âm thầm tái kích hoạt bộ máy vận động, xây dựng một trung tâm số nhằm giữ lửa phong trào Dân chủ trước bầu cử giữa kỳ.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa khởi động một dự án vận động chính trị mới cho giai đoạn 2026, dưới hình thức xây dựng mạng lưới tổ chức và huy động cơ sở, thay vì tuyên bố tranh cử một chức vụ cụ thể, Newsweek đưa tin.

Theo đó, bà tái kích hoạt tài khoản “Kamala HQ” trước đây, biến nó thành một trung tâm số nhằm kết nối và thúc đẩy hoạt động của các nhà hoạt động, đặc biệt là giới trẻ.

Động thái của bà Harris diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ đang nỗ lực giành lại sự ủng hộ của cử tri trẻ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Trong nhiều thập kỷ, nhóm cử tri trẻ thường nghiêng về phía Dân chủ, song ở cuộc bầu cử gần nhất, Tổng thống Donald Trump đã có những bước tiến đáng kể với nhóm này.

Theo dữ liệu thăm dò sau bầu cử của CNN, ông Trump giành được 43% số phiếu của cử tri từ 18 đến 24 tuổi, tăng mạnh so với mức 31% vào năm 2020. Tuy vậy, một số khảo sát gần đây cho thấy Gen Z đang dần tỏ ra thất vọng với ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng năm ngoái.

Trong khi đó, tương lai chính trị của bà Harris sau thất bại trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vẫn là chủ đề được giới quan sát đặc biệt quan tâm. Bà đã quyết định không tham gia cuộc đua thống đốc bang California trong năm nay, làm dấy lên những đồn đoán về khả năng tái tranh cử tổng thống vào năm 2028.

Dù còn sớm, các cuộc thăm dò hiện tại vẫn xếp bà Harris vào nhóm ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.

Theo các bài đăng và nhiều nguồn tin truyền thông, tài khoản được tái ra mắt với tên gọi mới là “Headquarters” sẽ đóng vai trò khuếch đại thông điệp của đảng Dân chủ, điều phối các hoạt động vận động từ cơ sở và tăng cường tương tác trực tuyến với người ủng hộ.

Bà Harris chưa công bố kế hoạch tranh cử bất kỳ chức vụ nào trong năm 2026 hay xa hơn, song đây được xem là bước đi tổ chức chính trị nổi bật nhất của bà kể từ sau chiến dịch tranh cử tổng thống không thành công năm 2024, trong bối cảnh đảng Dân chủ bắt đầu chuẩn bị cho chu kỳ bầu cử tiếp theo.

Trong một video giới thiệu dự án ngày 5/2, bà Harris mô tả “Headquarters” là một trung tâm kỹ thuật số tập trung, nơi những người ủng hộ có thể cập nhật thông tin và kết nối với nhiều gương mặt lãnh đạo khác nhau. Theo bà, nền tảng này không chỉ tôn vinh hoạt động của các quan chức được bầu, mà còn làm nổi bật tiếng nói của các lãnh đạo cộng đồng, dân sự, tôn giáo và thanh niên.

Theo phần mô tả, tài khoản “Headquarters” tự nhận là một “trung tâm nội dung tiến bộ do Gen Z dẫn dắt”.

Một thông cáo báo chí của nhóm, được CNN dẫn lại, nêu rõ: “Phe bảo thủ xây dựng các cấu trúc tổ chức lâu dài. Trong khi đó, phe tiến bộ trước đây thường dựng nên những bộ máy chỉ tồn tại đến ngày bầu cử rồi giải tán. Headquarters ra đời để chấm dứt vòng lặp đó”.

Thông tin trên ngay lập tức được phe Cộng hòa phản ứng. Phillip Letsou, Chánh văn phòng của Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Ohio Bernie Moreno, mỉa mai trên mạng xã hội X: “Ồ, thêm cả con số 67 trong tên tài khoản nữa, chắc bọn trẻ sẽ thích lắm. Không có cơ hội nào để bà ấy không ‘ngã ngựa’ lần nữa khi tái ra mắt kiểu này”.

Dù vậy, đảng Dân chủ vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào việc tăng cường hiện diện truyền thông và tổ chức cơ sở sẽ cải thiện cơ hội của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo tỷ lệ đặt cược của Kalshi, phe Dân chủ có 78% khả năng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, song chỉ có 36% cơ hội nắm đa số tại Thượng viện.