Bà Kamala Harris để ngỏ khả năng tái tranh cử tổng thống Mỹ

Bà Kamala Harris - ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ năm 2024 - cho biết bà "có thể" trở thành tổng thống tiếp theo, để ngỏ khả năng tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2028.

Bà Kamala Harris nói về cuốn hồi ký 107 Days tại Lễ hội văn học London hôm 23/10. Ảnh: PA.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên BBC, cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định bà vẫn chưa đưa ra quyết định, song tin tưởng sau cùng sẽ có một người phụ nữ đứng đầu Nhà Trắng và sự nghiệp chính trị của bà vẫn chưa kết thúc.

“Tôi chưa xong việc. Cả sự nghiệp của tôi phục vụ (cộng đồng) và điều đó đã ăn sâu vào máu tôi”, bà Harris nói.

Bà Harris cũng xem nhẹ các cuộc thăm dò cho thấy cựu phó tổng thống khó giành được vị trí ứng viên đảng Dân chủ trong năm 2028. Có khảo sát còn tiết lộ bà đang xếp sau cả nam diễn viên Hollywood Dwayne “the Rock” Johnson.

“Nếu tôi nghe theo các cuộc thăm dò, tôi đã không tranh cử cho chức vụ đầu tiên, hay chức vụ thứ hai, và chắc chắn tôi sẽ không ngồi đây”, bà nói.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, bà Harris cũng chỉ trích ông Trump, cáo buộc ông “lợi dụng hệ thống tư pháp làm vũ khí”.

Bà dẫn ví dụ về việc ABC đình chỉ chương trình đêm khuya Jimmy Kimmel sau khi ông Kimmel nói đùa về phản ứng của đảng Cộng hòa trước vụ nhà hoạt động Charlie Kirk bị ám sát. Ông Trump đã phản ứng tích cực trước thông tin này, sau khi một cơ quan quản lý do ông Trump bổ nhiệm đe dọa ABC News.

“Ông ấy nói sẽ biến Bộ Tư pháp thành vũ khí, và ông ấy đã làm chính xác như vậy. Ông ấy không thể chịu đựng được những lời chỉ trích từ một câu chuyện cười, và trong quá trình đó, ông ấy tìm cách đóng cửa toàn bộ một tổ chức truyền thông”, bà nói.

Bà Harris đang đi vòng quanh thế giới quảng bá cuốn sách 107 Days kể về cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, bắt đầu sau khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui. Trong cuốn sách, bà cho rằng chiến dịch thất bại do thời gian quá ngắn, nhưng những câu hỏi về phong cách giao tiếp, sự chân thực và khả năng kết nối với cử tri lao động vẫn chưa có lời giải.