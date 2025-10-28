Ông Obama nổi giận

Ông Obama từng “sốc nặng” khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bất ngờ tuyên bố ủng hộ Kamala Harris, động thái khiến nội bộ đảng Dân chủ rung chuyển trong kỳ bầu cử năm 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Brack Obama. Ảnh: Reuters.

Theo cuốn sách mới Retribution của nhà báo Jonathan Karl ở ABC News, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là đã “rất không hài lòng” khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nhanh chóng tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris - chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi ông Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua tái tranh cử năm 2024.

Theo đó, ông Obama đã gọi điện trực tiếp cho bà Pelosi để bày tỏ sự bức xúc, bởi ông tin rằng hai người đã thống nhất “giữ im lặng” và để quá trình nội bộ đảng Dân chủ tự chọn ra ứng viên đối đầu với ông Donald Trump.

Trong tuyên bố ủng hộ, bà Pelosi mô tả bà Harris là người “sắc sảo, tài năng xuất chúng” và khẳng định “hoàn toàn tin tưởng” bà có thể đánh bại ông Trump. Tuy nhiên, động thái nhanh chóng này đã khiến ông Obama giận dữ.

Một người thân cận với bà Pelosi tiết lộ với Karl: “Thông điệp của Obama với bà Pelosi có thể tóm gọn là: ‘Bà vừa làm cái quái gì thế?’”.

Theo Daily Mail, ông Obama muốn tổ chức một đại hội đảng mở, cho phép các ứng viên cạnh tranh công khai thay vì “chỉ định” bà Harris làm người kế vị sau khi ông Biden rút lui. Nhiều nguồn tin cho biết, vị tổng thống thứ 44 của Mỹ thực tế nghi ngờ năng lực lãnh đạo và khả năng thắng cử của bà Harris.

Trong cuộc điện đàm, bà Pelosi được cho là đã đáp lại: “Chuyến tàu đó đã rời ga rồi”, ám chỉ việc ông Biden vừa tuyên bố ủng hộ bà Harris ngay sau khi từ bỏ chiến dịch tranh cử.

Trước đó, ông Obama và bà Pelosi - hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong đảng Dân chủ - đã thỏa thuận ngầm sẽ không đưa ra bất kỳ sự ủng hộ công khai nào, nhằm giữ thế cân bằng cho đảng trong giai đoạn nhạy cảm. Cả hai vẫn liên lạc thường xuyên trước khi ông Biden chính thức rút lui hôm 21/7/2024, vì vậy việc bà Pelosi đột ngột “phá vỡ thỏa thuận” khiến ông Obama bất ngờ.

Một nguồn tin thân cận với ông Obama mô tả cuộc gọi giữa hai người là “trêu chọc nhẹ nhàng, không căng thẳng”, nhưng phía bà Pelosi lại cho rằng ông Obama tỏ ra thực sự bực bội.

Theo Karl, ít nhất một quan chức trong đội ngũ của ông Biden cũng tin rằng ông Obama không đặt niềm tin vào khả năng thắng cử của bà Harris, dẫn đến việc ông chờ tới năm ngày sau mới tuyên bố ủng hộ bà.

Ngay cả chồng của bà Pelosi, ông Paul Pelosi, cũng bất ngờ khi biết vợ mình ủng hộ bà Harris. “Kamala à?”, ông hỏi, và bà Pelosi chỉ đáp gọn: “Đừng nói đến chuyện đó với tôi nữa”.