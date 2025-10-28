Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Obama nổi giận

  • Thứ ba, 28/10/2025 17:06 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ông Obama từng “sốc nặng” khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bất ngờ tuyên bố ủng hộ Kamala Harris, động thái khiến nội bộ đảng Dân chủ rung chuyển trong kỳ bầu cử năm 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Brack Obama. Ảnh: Reuters.

Theo cuốn sách mới Retribution của nhà báo Jonathan Karl ở ABC News, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là đã “rất không hài lòng” khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nhanh chóng tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris - chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi ông Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua tái tranh cử năm 2024.

Theo đó, ông Obama đã gọi điện trực tiếp cho bà Pelosi để bày tỏ sự bức xúc, bởi ông tin rằng hai người đã thống nhất “giữ im lặng” và để quá trình nội bộ đảng Dân chủ tự chọn ra ứng viên đối đầu với ông Donald Trump.

Trong tuyên bố ủng hộ, bà Pelosi mô tả bà Harris là người “sắc sảo, tài năng xuất chúng” và khẳng định “hoàn toàn tin tưởng” bà có thể đánh bại ông Trump. Tuy nhiên, động thái nhanh chóng này đã khiến ông Obama giận dữ.

Một người thân cận với bà Pelosi tiết lộ với Karl: “Thông điệp của Obama với bà Pelosi có thể tóm gọn là: ‘Bà vừa làm cái quái gì thế?’”.

Theo Daily Mail, ông Obama muốn tổ chức một đại hội đảng mở, cho phép các ứng viên cạnh tranh công khai thay vì “chỉ định” bà Harris làm người kế vị sau khi ông Biden rút lui. Nhiều nguồn tin cho biết, vị tổng thống thứ 44 của Mỹ thực tế nghi ngờ năng lực lãnh đạo và khả năng thắng cử của bà Harris.

Trong cuộc điện đàm, bà Pelosi được cho là đã đáp lại: “Chuyến tàu đó đã rời ga rồi”, ám chỉ việc ông Biden vừa tuyên bố ủng hộ bà Harris ngay sau khi từ bỏ chiến dịch tranh cử.

Trước đó, ông Obama và bà Pelosi - hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong đảng Dân chủ - đã thỏa thuận ngầm sẽ không đưa ra bất kỳ sự ủng hộ công khai nào, nhằm giữ thế cân bằng cho đảng trong giai đoạn nhạy cảm. Cả hai vẫn liên lạc thường xuyên trước khi ông Biden chính thức rút lui hôm 21/7/2024, vì vậy việc bà Pelosi đột ngột “phá vỡ thỏa thuận” khiến ông Obama bất ngờ.

Một nguồn tin thân cận với ông Obama mô tả cuộc gọi giữa hai người là “trêu chọc nhẹ nhàng, không căng thẳng”, nhưng phía bà Pelosi lại cho rằng ông Obama tỏ ra thực sự bực bội.

Theo Karl, ít nhất một quan chức trong đội ngũ của ông Biden cũng tin rằng ông Obama không đặt niềm tin vào khả năng thắng cử của bà Harris, dẫn đến việc ông chờ tới năm ngày sau mới tuyên bố ủng hộ bà.

Ngay cả chồng của bà Pelosi, ông Paul Pelosi, cũng bất ngờ khi biết vợ mình ủng hộ bà Harris. “Kamala à?”, ông hỏi, và bà Pelosi chỉ đáp gọn: “Đừng nói đến chuyện đó với tôi nữa”.

Ông Obama trở lại

Ông Obama chính thức bước vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ viện khi xuất hiện trong một đoạn quảng cáo kêu gọi cử tri California ủng hộ đề xuất trưng cầu dân ý tháng 11.

05:57 15/10/2025

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra chính quyền Obama

Bộ Tư pháp Mỹ thành lập đại bồi thẩm đoàn xem xét cáo buộc quan chức thời Obama đã “vũ khí hóa” tình báo nhằm cản đường chiến thắng của ông Trump năm 2016.

17:11 5/8/2025

Bộ Tư pháp Mỹ lập 'lực lượng đặc nhiệm' điều tra ông Obama

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Gabbard tố chính quyền Obama dàn dựng thông tin tình báo để hạ bệ ông Trump, đồng thời thông báo mở cuộc điều tra chưa từng có tiền lệ.

11:25 25/7/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

Obama nổi giận Kamala Harris bầu cử 2024 đảng Dân chủ Nancy Pelosi tranh cử Tổng thống Donald Trump Mỹ ông Obama ông Trump Joe Biden nội bộ Dân chủ Biden rút lui chính trường Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Ong Trump co the lam Tong thong nhiem ky thu 3? hinh anh

Ông Trump có thể làm Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3?

2 giờ trước 19:10 28/10/2025

0

Tu chính án 22 quy định không ai được bầu làm Tổng thống Mỹ hơn hai lần, nhưng các đồng minh của Tổng thống Trump tin rằng luôn có cách, thậm chí là cách lách luật, dù ông Trump không ủng hộ điều này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý