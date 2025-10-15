Ông Obama trở lại

Ông Obama chính thức bước vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ viện khi xuất hiện trong một đoạn quảng cáo kêu gọi cử tri California ủng hộ đề xuất trưng cầu dân ý tháng 11.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: Reuters.

Mới đây, Cựu Tổng thống Mỹ Brack Obama đã xuất hiện trong đoạn quảng cáo mới nhất kêu gọi ủng hộ Dự luật số 50 (Proposition 50) - sáng kiến mà Thống đốc California Gavin Newsom và các đồng minh Dân chủ hy vọng sẽ thúc đẩy tỷ lệ cử tri ủng hộ trước cuộc bầu cử đặc biệt diễn ra vào tháng tới.

“California, cả nước đang trông chờ vào các bạn”, ông Obama nói trong video, nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính toàn quốc của cuộc bỏ phiếu này. “Ngày 4/11, lá phiếu của bạn chính là lựa chọn cho nền dân chủ”.

Dù không nhắc đích danh ông Trump, hình ảnh của vị Tổng thống đương nhiệm vẫn hiện lên trong quảng cáo khi ông Obama cáo buộc đảng Cộng hòa đang “tìm cách thao túng cuộc bầu cử sắp tới”.

“Đảng Cộng hòa muốn đánh cắp đủ số ghế trong Quốc hội để thao túng cuộc bầu cử tiếp theo và duy trì quyền lực tuyệt đối thêm hai năm nữa. Các bạn có thể ngăn họ ngay bây giờ”, ông Obama nhìn thẳng vào ống kính và nói trong đoạn quảng cáo.

Theo AP, Dự luật số 50 được thiết kế nhằm vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử quốc hội của California, với mục tiêu củng cố quyền lực cho đảng Dân chủ trong Quốc hội.

Giới quan sát nhận định đây là động thái chiến lược nhằm cân bằng lại những bước đi của ông Trump tại Texas và các bang khác, nơi ông đang tìm cách giúp đảng Cộng hòa giành thêm ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026.

Thống đốc Dân chủ Gavin Newsom mô tả cuộc bỏ phiếu lần này như một “cuộc trưng cầu dân ý về mọi thứ liên quan đến Donald Trump” - người vốn không được lòng cử tri ở bang có xu hướng tự do như California, ngoại trừ một số khu vực bảo thủ. Cuộc bỏ phiếu cho đề xuất này đã bắt đầu và sẽ kết thúc vào ngày 4/11.

Trong khi đó, phe Cộng hòa và các nhóm phản đối cho rằng Dự luật 50 là “màn thâu tóm quyền lực” của đảng Dân chủ, phá bỏ ranh giới bầu cử do một ủy ban độc lập được chính cử tri thành lập hơn một thập kỷ trước nhằm đảm bảo tính công bằng.

Hiện, đảng Cộng hòa đang nắm đa số mong manh tại Hạ viện với 219 ghế so với 213 ghế của đảng Dân chủ, cùng 3 ghế đang bỏ trống.

Nếu được thông qua, bản đồ bầu cử mới tại California có thể khiến đảng Cộng hòa mất tới 5 ghế, đồng thời củng cố vị thế của các nghị sĩ Dân chủ tại các khu vực tranh chấp. Khi đó, đảng Dân chủ có thể kiểm soát tới 48/52 ghế Hạ viện của bang, thay vì 43 ghế như hiện nay.

Thực tế, ông Obama từng công khai ủng hộ chiến dịch tái phân chia khu vực bầu cử của ông Newsom trong một buổi gây quỹ hồi tháng 8, coi đây là nỗ lực cân bằng lại ảnh hưởng của các bang do Cộng hòa kiểm soát như Texas - nơi đang chủ động vẽ lại bản đồ bầu cử để củng cố quyền lực.

Ông cũng chia sẻ quan điểm tương tự trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc xuất hiện trực tiếp trong quảng cáo đánh dấu mức độ can dự cao nhất của ông vào chiến dịch này.