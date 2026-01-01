Bùng nổ tỷ phú trẻ trong năm 2026

Chỉ sau vài năm thành lập, hàng loạt start-up AI đã đưa những nhà sáng lập chưa đến 40 tuổi bước vào hàng ngũ tỷ phú, phản ánh tốc độ tích lũy tài sản chưa từng có.

Từ phòng thí nghiệm A.I. đến công ty viết mã, tìm kiếm hay robot hình người, nhiều nhà sáng lập ngoài 20 và 30 tuổi đã thành tỷ phú, phần lớn nhờ giá trị cổ phần tăng mạnh. Ảnh: New York Times.

Bùng nổ A.I. không chỉ khiến những tỷ phú vốn đã nổi tiếng như Jensen Huang, Giám đốc điều hành hãng chip Nvidia, hay Sam Altman, CEO của OpenAI - công ty đứng sau ChatGPT - trở nên giàu có hơn, mà còn sản sinh ra một thế hệ tỷ phú mới từ các doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô nhỏ.

Những nhân vật này có thể trở thành các “ông trùm” quyền lực của Thung lũng Silicon trong tương lai, tương tự lớp lãnh đạo giàu có được tạo ra từ các cơn sốt công nghệ trước đó, như bong bóng dot-com cuối thập niên 1990 - những người sau này tiếp tục đầu tư hoặc dẫn dắt các làn sóng công nghệ mới.

Trong số các tỷ phú AI mới nổi có Alexandr Wang và Lucy Guo, đồng sáng lập Scale AI - công ty gán nhãn dữ liệu - vừa nhận khoản đầu tư trị giá 14,3 tỷ USD từ Meta hồi tháng 6.

GenZ rất coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, Lucy Guo, nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế hệ trước, cho rằng thế hệ này sẽ không cần đến điều đó nếu họ tìm được công việc mình yêu thích. Ảnh: PASSES

Các nhà sáng lập start-up viết mã bằng AI Cursor gồm Michael Truell, Sualeh Asif, Aman Sanger và Arvid Lunnemark cũng gia nhập hàng ngũ tỷ phú khi công ty được định giá 27 tỷ USD trong vòng gọi vốn tháng trước.

Theo dữ liệu từ PitchBook và các báo cáo truyền thông, những doanh nhân đứng sau Perplexity (công cụ tìm kiếm AI), Mercor (start-up dữ liệu AI), Figure AI (hãng robot hình người), Safe Superintelligence (phòng thí nghiệm AI), Harvey (phần mềm pháp lý dùng AI) và Thinking Machines Lab (phòng thí nghiệm AI) cũng đã sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD. Phần lớn đạt được điều này sau khi giá trị các công ty tư nhân của họ tăng vọt trong năm nay, biến cổ phần thành “mỏ vàng”.

Jai Das, đối tác tại quỹ đầu tư mạo hiểm Sapphire Ventures ở Thung lũng Silicon, ví các tỷ phú mới này với những “ông trùm đường sắt” của Thời đại Hoàng kim cuối thế kỷ 19 - những người tận dụng tối đa làn sóng công nghệ thời đó.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng khối tài sản này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nếu các start-up không hiện thực hóa được kỳ vọng.

“Câu hỏi là công ty nào sẽ trụ lại. Và nhà sáng lập nào thực sự trở thành tỷ phú đúng nghĩa, chứ không chỉ là tỷ phú trên giấy”, ông Das nói.

Trở thành tỷ phú với tốc độ chóng mặt

Hành trình trở thành tỷ phú của Elon Musk kéo dài nhiều năm. Sau khi trở thành triệu phú nhờ bán một trong những dự án đầu tiên cho eBay năm 2002, ông chỉ thực sự gia nhập hàng ngũ tỷ phú khi lãnh đạo Tesla và thành lập SpaceX.

Ngược lại, phần lớn các tỷ phú AI mới chỉ sáng lập công ty chưa đầy 3 năm, kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT, nhưng đã nhanh chóng chứng kiến các nhà đầu tư đẩy định giá doanh nghiệp lên cao.

Mira Murati, 37 tuổi, cựu lãnh đạo cấp cao của OpenAI, chỉ mới công bố start-up Thinking Machines Lab vào tháng 2. Đến tháng 6, công ty đã đạt mức định giá 10 tỷ USD dù chưa tung ra bất kỳ sản phẩm nào.

Ilya Sutskever, 39 tuổi, một cựu lãnh đạo khác của OpenAI, thành lập Safe Superintelligence vào tháng 6/2024. Dù chưa công bố sản phẩm, công ty đã được định giá 32 tỷ USD sau khi huy động 2 tỷ USD trong năm nay, theo PitchBook.

Hai tỷ phú mới nổi Mira Murati của Thinking Machines Lab và Ilya Sutskever của Safe Superintelligence. Ảnh: New York Times.

Brett Adcock, 39 tuổi, CEO của Figure AI, sáng lập công ty năm 2022 và hiện sở hữu khối tài sản ròng ước tính 19,5 tỷ USD . Aravind Srinivas, 31 tuổi, CEO Perplexity, cũng thành lập công ty năm 2022; doanh nghiệp này được định giá khoảng 20 tỷ USD .

Perplexity cho biết ông Srinivas không đặt nặng vấn đề tài sản cá nhân và “thích lối sống giản dị”, nhấn mạnh rằng công ty theo đuổi trí tuệ - “điều quan trọng hơn nhiều so với việc tìm kiếm sự giàu có”.

Tốc độ tích lũy tài sản đặc biệt tăng nhanh trong năm nay. Harvey, đặt trụ sở tại San Francisco, đã gọi vốn vào tháng 2, tháng 6 và trong tháng này. Mỗi vòng gọi vốn đều đẩy định giá công ty tăng vọt, từ 3 tỷ USD hồi tháng 2 lên 8 tỷ USD , qua đó đưa tài sản của các nhà sáng lập Winston Weinberg và Gabe Pereyra lên một tầm cao mới.

Ông Weinberg, 30 tuổi, sống cùng ông Pereyra, 34 tuổi, và một người bạn cùng phòng khác, cho biết ông không nghĩ nhiều về sự giàu có. “Đúng là hàng tỷ USD đấy, nhưng chỉ là trên giấy tờ thôi”, ông nói.

Ngoại lệ về tốc độ tăng trưởng là Scale AI, công ty phát triển khá lặng lẽ cho đến khi nhận được khoản đầu tư từ Meta.

Gabe Pereyra (bên trái) và Winston Weinberg, những người sáng lập Harvey. Ảnh: New York Times.

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đã bổ nhiệm Alexandr Wang, 28 tuổi, làm Giám đốc AI của tập đoàn. Lucy Guo, 31 tuổi, rời Scale AI từ năm 2018 và hiện đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm riêng cùng nền tảng Passes - nơi các nhà sáng tạo nội dung có thể kiếm tiền.

Scale AI, Meta và bà Guo đều từ chối bình luận.

Hầu hết đều dưới 40 tuổi

Tuổi trẻ luôn là dấu ấn của các cơn sốt công nghệ. Larry Page và Sergey Brin mới ngoài 20 tuổi khi sáng lập Google năm 1998. Mark Zuckerberg mới 19 tuổi khi lập ra Facebook năm 2004. Thế hệ tỷ phú AI mới cũng không ngoại lệ.

“Giống như Thời đại Hoàng kim ban đầu hay bong bóng dot-com, làn sóng AI này đang khiến những người rất trẻ trở nên cực kỳ giàu có trong thời gian rất ngắn”, bà Margaret O’Mara, giáo sư lịch sử tại Đại học Washington, nhận định.

Các nhà sáng lập của Mercor tại văn phòng của công ty ở San Francisco. Công ty này gần đây được các nhà đầu tư định giá ở mức 10 tỷ USD . Ảnh: New York Times.

Trong số đó có các nhà sáng lập Mercor mới 22 tuổi. Brendan Foody, CEO, bỏ học Đại học Georgetown năm 2023 sau khi cùng hai người bạn thời trung học - Adarsh Hiremath (giám đốc công nghệ) và Surya Midha (chủ tịch) - thành lập công ty. Mercor được định giá 10 tỷ USD trong vòng gọi vốn tháng 10.

Những tỷ phú trẻ khác gồm Michael Truell, CEO 24 tuổi của Cursor, cùng các đồng sáng lập Sualeh Asif, Aman Sanger và Arvid Lunnemark - đều ở độ tuổi ngoài 20. Họ quen nhau tại MIT và bỏ học năm 2022. Vòng gọi vốn 2,3 tỷ USD tháng trước đã đưa định giá start-up, còn được biết đến với tên công ty mẹ Anysphere, lên 27 tỷ USD .

Cơn sốt AI chủ yếu đưa các nhà sáng lập nam giới lên hàng tỷ phú - một mô thức quen thuộc trong các chu kỳ công nghệ. Chỉ một số ít phụ nữ, như Lucy Guo hay Mira Murati, đạt được mức tài sản này.

Theo bà O’Mara, làn sóng AI đang làm gia tăng tính “đồng nhất” của nhóm người hưởng lợi nhiều nhất từ cơn bùng nổ công nghệ lần này.