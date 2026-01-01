Chợ sách 'sống khỏe' suốt 475 năm

Giờ làm việc linh hoạt, tự làm chủ, được hít thở không khí ngoài trời và ngắm nhìn Nhà thờ Đức Bà Paris, nghề bán sách ven sông Seine có nhiều điều hấp dẫn.

Một tiệm sách cũ ven bờ sông Seine, phía sau hiệu sách là Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Reuters.

Những tiệm bán sách cũ đã hiện diện dọc bờ sông Seine gần 500 năm và vẫn “sống khỏe” giữa kỷ nguyên số. “Đây là một phần cuộc sống của tôi, không chỉ là công việc đơn thuần. Chúng tôi bán những cuốn sách mình yêu thích”, bà Sylvia Brui, 76 tuổi, người bán sách cổ trên ven sông Seine, cho hay.

Lịch sử của các quầy sách cũ này bắt đầu từ khoảng năm 1550, khi một nhóm người bán sách rong tụ họp lại để cùng bán hàng ở khu vực trung tâm thủ đô nước Pháp.

Đến đầu thế kỷ XX, chính quyền thành phố chuẩn hóa hình thức của các quầy sách, yêu cầu các quầy phải có khung kim loại sơn màu xanh đặc trưng. Các quầy phải tuân thủ những yêu cầu chung để không làm ảnh hưởng mỹ quan khu vực ven bờ sông Seine.

Hiện có khoảng 230 quầy sách cũ đang hoạt động, nằm trải dài trên đoạn đường dài gần 3 km dọc bờ sông Seine. Các tiệm chuyên bày bán sách cổ, nhưng cũng bán cả các sách đương đại, tranh khắc, tem và tạp chí.

Không gian này được xem là “hiệu sách ngoài trời” độc đáo, một nét riêng của Paris. Người bán sách ở đây không phải trả thuế hay tiền thuê mặt bằng, song phải tuân thủ các quy định chặt chẽ. Các vị trí còn trống được thành phố Paris quản lý và phân bổ thông qua một hội đồng chuyên trách. Ứng viên phải nộp hồ sơ kèm thư trình bày kế hoạch hoạt động của quầy sách mà họ dự định mở.

Những tiệm sách cũ là một nét đẹp đối với những người có thói quen tản bộ ven bờ sông Seine. Ảnh: Reuters.

“Ứng viên nộp hồ sơ mở quầy bán sách phải thể hiện được sự gắn bó với sách. Công việc này thực tế cần có kinh nghiệm và kiến thức. Vì vậy, phần lớn người bán sách ở khu vực ven sông Seine đều trên 50 tuổi, chiếm khoảng 80%”, ông Jérôme Callais, Chủ tịch Hiệp hội Những người bán sách cũ tại Paris, cho hay.

Tháng 10 năm nay, 12 ứng viên vừa được hội đồng chuyên trách đồng ý cho mở tiệm. Giấy phép vận hành quầy sách có thời hạn 5 năm. Các quầy phải mở bán ít nhất 4 ngày mỗi tuần, trừ khi thời tiết xấu.

Chủ quầy được phép bán sách cũ, sách đã qua sử dụng, giấy tờ cổ, tranh khắc, đồng thời chỉ được bổ sung một số ít mặt hàng có tính chất lưu niệm như tiền xu, huy chương, tem, bưu thiếp, với số lượng hạn chế.

Ông Ozan Yigitkeskin, 52 tuổi, mới gia nhập hoạt động bán sách cũ ven sông Seine, ông dự định bán sách đa ngôn ngữ. Trước đây, ông Ozan từng kinh doanh sách trực tuyến. “Công việc đầu tiên của tôi là bán sách bằng xe đạp ở Istanbul năm 15 tuổi. Tôi từng làm nhân viên đánh máy, làm báo và vẫn luôn đam mê những cuốn sách”, ông Ozan nói.

Chị Camille Goudeau, 35 tuổi, mở quầy sách chuyên về đề tài khoa học viễn tưởng từ cách đây 6 năm, sau thời gian làm việc cho các quầy khác để tích lũy kinh nghiệm. “Tôi không thích bị bó buộc trong không gian kín và cũng không thích làm thuê cho người khác, công việc này cho tôi sự độc lập và thoải mái”, chị Camille nói.

Chị Camille tin rằng các quầy sách cũ ven sông Seine là địa điểm kết nối lý tưởng cho những giao tiếp trực tiếp giữa người với người. Thậm chí, đây là điểm đến có tính chất “điểm tựa tinh thần” đối với những người coi việc đi dạo ven bờ sông là hoạt động thư giãn hàng ngày của họ.

Theo khảo sát của công ty phân tích thị trường IPSOS và Trung tâm Sách Quốc gia Pháp (CNL), độc giả Pháp đang mua sách cũ nhiều hơn, nhóm 25-34 tuổi đang là nhóm đọc sách nhiều nhất.

Nữ sinh viên chuyên ngành văn học Laura Contreras, 26 tuổi, thường xuyên tới đây để mua sách. “Mỗi cuốn sách bán ở đây đều đã đi qua nhiều năm tháng và có câu chuyện riêng. Bạn có thể tìm thấy những cuốn sách hiếm ở đây. Tôi thích mùi sách cũ và cảm giác nhiều người đã đọc nó trước khi cuốn sách tới tay mình”.

Nhiều người tìm tới những tiệm sách cũ để săn sách quý hiếm. Ảnh: Reuters.

Đối mặt với sức mạnh áp đảo của sách điện tử và các nền tảng bán sách trực tuyến, các chủ quầy sách cũ ven sông Seine vẫn quyết tâm tồn tại.

“Chúng tôi phải khiến mọi người muốn tìm đến. Ở đây có sự giao tiếp trực diện, nơi đây là một ốc đảo tuyệt vời của tinh thần nhân văn và vẻ đẹp văn hóa”, ông Jérôme Callais, Chủ tịch Hiệp hội Những người bán sách cũ tại Paris, khẳng định.

