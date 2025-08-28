Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp liên tục vớt được thi thể trên sông Seine

  • Thứ năm, 28/8/2025 07:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giới chức Pháp vừa tìm thấy thi thể thứ 5 trên sông Seine ở đoạn thuộc vùng ngoại ô thủ đô Paris. Bốn thi thể khác được tìm thấy vào đầu tháng này, văn phòng công tố địa phương thông báo.

Các quan chức phát hiện thi thể thứ 5 ở một khu vực ven sông Seine thuộc thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Cơ quan này cho biết vẫn chưa khẳng định có sự liên quan giữa thi thể được tìm thấy ngày 27/8 với những vụ án khác. Thi thể mới nhất chưa thể xác định danh tính, sau khi được vớt lên ở khúc sông thuộc thị trấn Charenton-le-Pont, phía đông nam thủ đô.

Đầu tuần này, cảnh sát Pháp bắt giữ một người đàn ông vì tình nghi giết 4 nạn nhân nam giới, sau khi thi thể họ được tìm thấy hôm 13/8 tại Choisy-le-Roi, khu vực nổi tiếng là nơi hẹn hò của những người đồng tính.

Nghi phạm là người vô gia cư, giống như 2 trong số 4 nạn nhân. Hai nạn nhân còn lại gồm 1 người Algeria 21 tuổi sống gần đó và 1 người Pháp 48 tuổi.

Cảnh sát nhận được tin báo sau khi hành khách trên một chuyến tàu khi nhìn ra sông đã thấy thi thể nổi trên mặt nước, đài truyền hình FranceInfo đưa tin.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đầu tiên chết vì bị siết cổ, mặc áo phông nhưng không mặc quần.

Các thi thể khác được tìm thấy trong tình trạng đang phân huỷ nặng nên khó xác định nguyên nhân tử vong, cơ quan công tố cho biết.

Minh Hạnh/Tiền Phong

