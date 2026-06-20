Ba diễn viên gây phẫn nộ

Châu Đông Vũ, Trần Minh Hạo, Đoạn Dịch Hoành bị khán giả chỉ trích nặng nề khi nhận thù lao cao nhưng không có đạo đức nghề nghiệp.

Trang QQ đưa tin nữ diễn viên Châu Đông Vũ và hai đàn anh Trần Minh Hạo, Đoạn Dịch Hoành đang nhận những ý kiến chỉ trích gay gắt khi tham gia vở kịch Văn Thành nằm trong khuôn khổ Liên hoan kịch nghệ Aranya 2026 (thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Nhiều khán giả yêu cầu ban tổ chức hoàn trả tiền vé vì cho rằng chất lượng của vở kịch quá tệ, các diễn viên thiếu chuyên nghiệp, không thuộc lời thoại, phụ thuộc vào máy nhắc chữ, không xứng đáng với số tiền họ đã bỏ ra để vào xem.

Vở kịch gây tranh cãi

Cụ thể, khi biểu diễn, cả ba diễn viên đều phải cầm kịch bản, sau đó đọc lại lời thoại một cách thiếu trôi chảy. Châu Đông Vũ bị đánh giá có phát âm không rõ ràng, thậm chí bị sai từ. Sau đó, cô cười phá lên và thản nhiên nói: "Đoạn này tôi đọc sai rồi". Giọng thoại của Châu Đông Vũ cũng bị đánh giá là không có cảm xúc, khiến khán giả không hiểu nội dung vở kịch.

Ngay cả hai diễn viên nam gạo cội Đoạn Dịch Hoành và Trần Minh Hạo cũng phải phụ thuộc vào máy nhắc chữ vì họ không hề thuộc kịch bản. Trần Minh Hạo còn nói: "Tôi là đạo diễn, tôi không cần đọc thuộc".

Châu Đông Vũ, Trần Minh Hạo, Đoạn Dịch Hoành nhận chỉ trích vì cách biểu diễn hời hợt trên sân khấu.

Theo QQ, vé của 4 đêm diễn liên tiếp có sự góp mặt của Châu Đông Vũ đã bán hết với mức giá dao động từ 480 tệ đến 880 tệ (khoảng 1,7 triệu đến 3,1 triệu đồng). Tuy nhiên, sau đêm diễn đầu tiên, không ít khán giả đã lên tiếng yêu cầu ban tổ chức hoàn tiền vé vì không chấp nhận cách diễn mới này.

Trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi nhận nhiều ý kiến chỉ trích, nam diễn viên Trần Minh Hạo, cũng chính là đạo diễn của vở kịch chia sẻ ông ông yêu cầu các diễn viên phải học thuộc kịch bản trước khi lên sân khấu. Được biết đây là thể loại kịch tiên phong với hình thức biểu đạt nghệ thuật mới cho phép diễn viên cầm kịch bản lên sân khấu.

Tuy nhiên, thử nghiệm này của Trần Minh Hạo và các diễn viên không nhận được sự tán thưởng của công chúng. Không ít người cho rằng việc học thuộc kịch bản là yêu cầu tối thiểu của diễn viên, khi lên sân khấu, họ phải tập trung vào thể hiện cảm xúc nhân vật, từ hình thể đến đài từ đều được mài giũa kỹ lưỡng chứ không thể chỉ ngồi một chỗ và đọc kịch bản một cách qua loa. Hành động này thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu đi sự kính nghiệp tối thiểu đối với sân khấu.

Châu Đông Vũ nhiều lần bị nghi ngờ khả năng diễn xuất.

Việc diễn viên phụ thuộc vào máy nhắc chữ cũng bị khán giả chỉ trích là làm lu mờ sự chuyên nghiệp của nghệ sĩ. Thiết bị nhắc chữ chỉ nên là phương án ứng phó trong các tình huống khẩn cấp, chứ không thể trở thành "cây gậy chống" cho cả buổi biểu diễn.

Trên các trang MXH Trung Quốc, khán giả tức giận khi phải bỏ tiền ra để xem màn trình diễn hời hợt, các kỹ năng biểu diễn của nghệ sĩ đều yếu kém.

Châu Đông Vũ danh tiếng và sự nghiệp lao dốc

Trong ba nghệ sĩ trên, Châu Đông Vũ trở thành đối tượng bị chỉ trích nhiều nhất vì thái độ qua loa, tùy tiện trong lúc trình diễn. Khán giả khi xem buổi biểu diễn cho biết sau khi đọc xong một đoạn Châu Đông Vũ sẽ dựa bàn và uống nước, không nhập tâm vào vai diễn, không hiểu kịch bản cũng như nhân vật của mình. Vở kịch có những phân đoạn yêu cầu nữ diễn viên nhảy múa nhưng bị chê xấu, cách diễn khó hiểu.

Đây không phải lần đầu Châu Đông Vũ bị chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp. Tại Lễ trao giải Kim Kê 2023, khi nữ diễn viên được mời lên sân khấu trao giải, cô cũng tỏ thái độ với tiền bối, phải nhìn vào bản thảo để đọc chữ, trong khi đây là những lời chào hỏi thông thường với đàn anh Cát Ưu.

Mỗi lần được mời lên sân khấu, Châu Đông Vũ đều phải nhìn vào bản thảo hoặc máy nhắc chữ. Nữ diễn viên thiếu tự tin, phản ứng kém linh hoạt, ngôn từ không trôi chảy.

Chính vì vậy, có không ít khán giả yêu cầu các cơ quan quản lý nghệ thuật nghiêm khắc chuẩn hóa năng lực nghiệp vụ của diễn viên. Với những ngôi sao không thuộc lời thoại, khả năng biểu diễn quá kém thì cần có lệnh trừng phạt phù hợp như không cho phép lên sân khấu, cấm diễn một thời gian.

Danh tiếng của Châu Đông Vũ tụt dốc, khoảng 5 năm trở lại đây cô không có dự án mới.

Theo Sina, danh tiếng của Châu Đông Vũ chạm đáy khoảng 5 năm trở lại đây. Dù là nữ diễn viên trẻ nhất trở thành Tam kim Ảnh hậu (giành giải Nữ chính xuất sắc ở ba giải thưởng điện ảnh lớn Kim Kê, Kim Mã, Kim Tượng), khả năng diễn xuất của Châu Đông Vũ cũng thường xuyên bị khán giả đặt dấu chấm hỏi. Nhiều khán giả cho rằng tài năng của Châu Đông Vũ được thổi phồng, cô đoạt giải nhờ ăn may và được nâng đỡ.

Từ năm 2023, Châu Đông Vũ liên tiếp thất bại trong các dự án phim. Năm 2024 cô chỉ ra mắt một tác phẩm nhưng không gây tiếng vang. Từ năm 2025, Châu Đông Vũ không còn được mời tham gia dự án nào khác.

Tình thế hiện tại của Châu Đông Vũ khó khăn và khó xử. Cô không thể đóng những vai trưởng thành vì ngoại hình trẻ con. Ngoại hình nhỏ nhắn khiến nữ diễn viên khó đảm nhận những vai nữ chính quyến rũ hoặc thành đạt trong sự nghiệp. Ngay cả những vai cảnh sát, luật sư, Châu Đông Vũ cũng không phù hợp. Trong khi đó, dòng phim nghệ thuật kén người xem thường có doanh thu không cao.