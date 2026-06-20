'Brooklyn đang làm tổn hại gia đình'

Thương hiệu Beckham có thể sẽ chịu tổn thất nặng nề sau khi con trai Brooklyn nhắm vào những mâu thuẫn gia đình trong quảng cáo mới nhất.

Gần đây, Brooklyn Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện trong quảng cáo mới của DoorDash tại Mỹ, trong đó anh được cho là đã nhắc khéo đến những căng thẳng trong gia đình Beckham.

Trong quảng cáo liên quan đến World Cup 2026, Brooklyn nói trước ống kính: “Có lẽ các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại xem FIFA World Cup 2026 ở nhà. Không phải vì tôi không có vé, mà là… chuyện dài lắm”. Sau đó, anh đưa một túi vé cho nhân viên DoorDash và nói: “Những vé này có thể dành cho ai đó… khác”. Câu thoại này nhanh chóng được truyền thông Anh cho là một lời ám chỉ đến mối quan hệ rạn nứt giữa Brooklyn và gia đình.

Việc Brooklyn đem mối bất hòa gia đình lên quảng cáo được cho là làm tổn hại đến nhà Beckham. Ảnh: Instagram.

Theo Mirror, Brooklyn được cho là nhận khoản thù lao kếch xù từ hợp đồng quảng cáo này. Tuy nhiên, chuyên gia PR Mark Borkowski nhận định rằng việc làm của Brooklyn không chỉ hủy hoại danh tiếng bản thân, mà giờ đây còn đe dọa đến thương hiệu của gia đình.

Ông nói: “Điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp cho nhà Beckham. Tiền bạc và danh tiếng không mua được hạnh phúc hay sự hòa thuận. David và Victoria phải quên thương hiệu đi, gia đình nên được ưu tiên trước hết”.

Mark Borkowski cũng cho biết Brooklyn có thể cảm thấy được giải phóng khi tách mình khỏi “đế chế” do cha mẹ gây dựng, nhưng điều này lại tạo ra tác động tiêu cực với David và Victoria. Ông chia sẻ thêm: “Điều khiến chuyện này đau đớn là tất cả dường như đang mắc kẹt trong một câu chuyện mà họ không còn kiểm soát được”.

Những ồn ào quanh quảng cáo mới xuất hiện không lâu sau sự việc Harper Beckham, em gái 14 tuổi của Brooklyn, được cho là đã đến nhà anh tại Los Angeles sau khi David Beckham được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Theo The Sun, Harper đã ghé thăm “không báo trước”, khiến Brooklyn và Nicola Peltz cảm thấy không thoải mái.

Gia đình Beckham đoàn tụ gần đây nhưng không có Brooklyn. Ảnh: Hippolyte Petit.

Một nguồn tin nói với The Sun rằng Brooklyn và Nicola biết Harper đã đến nhà nhưng không phản hồi. Nguồn tin này cho rằng chuyến thăm “giống như một động thái được sắp đặt” từ phía gia đình và khiến cặp đôi cảm thấy khó xử.

Sau đó, đại diện của Brooklyn nói với Page Six rằng việc các nhiếp ảnh gia có mặt đúng thời điểm lá thư được trao tận tay “đã nói lên tất cả”, đồng thời cho rằng sự việc “được dàn dựng cho ống kính”.

Tuy nhiên, những phát ngôn này được cho là khiến các nguồn tin thân cận với David và Victoria Beckham không hài lòng. Một nguồn tin nói với Daily Mail rằng đây là “những cáo buộc khó nghe” và cho rằng thật đáng buồn khi một cô bé vô tội như Harper bị kéo vào những ồn ào này. Nguồn tin nói: “Cô bé chỉ rất nhớ anh trai mình”.

Hiện gia đình Beckham chưa đưa ra tuyên bố chính thức mới về loạt tranh cãi.