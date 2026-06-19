'Mỹ nhân đẹp nhất năm 2026' mang thai con thứ 3

Anne Hathaway đang mang thai con thứ ba với chồng Adam Shulman. Nữ diễn viên xác nhận tin vui sau khi được bắt gặp để lộ bụng bầu trong kỳ nghỉ cùng gia đình.

Theo Page Six, Anne Hathaway mới đây xuất hiện tại bãi biển Jardin Tropezina, thuộc vùng French Riviera, cùng chồng, hai con trai và một nhóm bạn thân. Trong loạt ảnh độc quyền được trang này đăng tải, ngôi sao The Devil Wears Prada 2 diện bikini và đeo kính râm khi tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình.

Ở một số khoảnh khắc, Hathaway được nhìn thấy dùng khăn che phần bụng trước khi khoác thêm váy trắng bên ngoài. Nữ diễn viên sau đó cùng nhóm bạn di chuyển xuống cầu tàu để lên thuyền. Cô cũng được bắt gặp khi cùng chồng con đi dạo trong thị trấn.

Hình ảnh mới đây của Anne Hathaway. Ảnh: @Backgird.

Cùng ngày, Anne Hathaway xác nhận thông tin mang thai trên Instagram. Trong đoạn video được đăng tải, nữ diễn viên mặc trang phục trắng hai mảnh, bước vào khung hình với hai tay đặt trước bụng. Sau đó, cô bỏ tay ra để lộ bụng bầu rồi nhanh chóng chạy khỏi ống kính. Bài đăng được Hathaway chú thích ngắn gọn: “Baby, I’m yours” (PV: Con yêu, mẹ là của con).

Anne Hathaway vừa trải qua lịch trình công việc bận rộn. Trong năm nay, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án điện ảnh, bao gồm The Devil Wears Prada 2, Mother Mary, The Odyssey, The End of Oak Street và Verity. Trước kỳ nghỉ hè, Hathaway cũng đã tham gia các hoạt động quảng bá cho một số bộ phim mới.

Dù bận rộn với sự nghiệp diễn xuất, Anne Hathaway nhiều lần chia sẻ việc làm mẹ có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của cô. Nữ diễn viên kết hôn với Adam Shulman vào năm 2012. Bốn năm sau, cặp đôi đón con trai đầu lòng Jonathan. Năm 2019, Hathaway sinh con trai thứ hai Jack.

Hathaway xác nhận mang thai mới đây. Ảnh: @Backgird.

Khi thông báo mang thai Jack, Hathaway từng công khai nhắc đến những khó khăn trong hành trình sinh con. Cô gửi lời động viên đến những người đang trải qua tình trạng hiếm muộn hoặc gặp trở ngại trong việc thụ thai, đồng thời cho biết cả hai lần mang thai trước đó của cô đều không phải là hành trình dễ dàng.

Năm 2024, trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, Anne Hathaway tiết lộ cô từng bị sảy thai vào năm 2015. Trải nghiệm này khiến nữ diễn viên có nhiều đồng cảm hơn với những phụ nữ gặp khó khăn trong việc mang thai.

Trong một cuộc trò chuyện với WSJ năm 2022, Hathaway nói cô chỉ thực sự cảm thấy mình hiện diện trọn vẹn sau khi trở thành mẹ. Theo nữ diễn viên, việc làm mẹ khiến cô muốn sống đúng với lời nói và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.