Avatar 3 gây sốt, thu 24 tỷ đồng

Ngay khi cập bến phòng vé Việt Nam, Avatar: Fire and Ash đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại các cụm rạp trên toàn quốc. Dù chưa bước vào ngày khởi chiếu chính thức, bộ phim đã ghi nhận doanh thu ấn tượng 24,7 tỷ đồng từ hoạt động bán vé sớm.

Theo số liệu từ các hệ thống rạp, các suất chiếu định dạng IMAX của Avatar: Fire and Ash đang có tỷ lệ lấp đầy rất cao, nhiều phòng chiếu gần như không còn các vị trí đẹp.

Trong buổi sáng 18/12 – ngày đầu tiên chiếu sớm – bộ phim thu về 9,3 tỷ đồng , với 87.856 vé được bán ra trên tổng số 3.929 suất chiếu. Trung bình mỗi suất có khoảng 22 khán giả - con số khá ấn tượng đối với ngày trong tuần.

Trong bối cảnh gần như không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Avatar: Fire and Ash được dự báo sẽ sớm cán mốc doanh thu trăm tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, thậm chí được kỳ vọng sẽ thiết lập những kỷ lục mới đối với phim ngoại.

Avatar: Fire and Ash đang gây sốt. Ảnh: 20th Century.

Ở thị trường quốc tế, Avatar: Fire and Ash cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát. Bộ phim được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 100 triệu USD tại Bắc Mỹ trong cuối tuần mở màn, đồng thời hướng tới tổng doanh thu toàn cầu khoảng 340- 380 triệu USD trong những ngày đầu công chiếu. Đây được xem là mức khởi đầu tích cực trong bối cảnh thị trường điện ảnh quốc tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi.

Dù vậy, doanh thu mở màn được nhận định có thể thấp hơn so với phần trước (Avatar: The Way of Water).

Ở phần 3, phim tiếp tục theo chân gia đình Jake Sully trong cuộc đối đầu với đội quân RDA do Đại tá Miles Quaritch dẫn đầu. Họ vẫn chưa nguôi đau buồn trước cái chết của người con trai cả Neteyam sau những diễn biến ở phần 2. Lần này, mối đe dọa với gia đình Jake càng lớn hơn khi Miles Quaritch bắt tay với bộ tộc Người Tro (Ash People) trên hành tinh Pandora.

Phần phim này khai thác sâu hơn các chủ đề về gia đình, bản sắc, hậu quả của xung đột và sự chia rẽ giữa các cộng đồng trên Pandora, trong bối cảnh căng thẳng leo thang không chỉ giữa người Na’vi và con người mà còn giữa các bộ tộc với nhau.