Ẩu đả bùng phát ở bóng đá Nam Mỹ

Sáng 29/4, cầu thủ Boca Juniors và Cruzeiro lao vào xô xát sau tiếng còi mãn cuộc khiến trận đấu tại Copa Libertadores khép lại trong hỗn loạn.

Cruzeiro giành chiến thắng tối thiểu 1-0, nhưng kết quả bị lu mờ bởi hình ảnh căng thẳng trên sân. Ngay trong trận, bầu không khí nóng lên với hàng loạt pha va chạm quyết liệt, buộc trọng tài phải rút tới 7 thẻ vàng. Đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ dành cho Adam Bareiro của Boca Juniors trước giờ nghỉ, sau khi nhận thẻ vàng thứ hai.

Sau trận đấu, mâu thuẫn bùng phát khi Leandro Paredes tiến đến chất vấn Matheus Pereira, được cho là bởi hành động ăn mừng khiêu khích. Tình huống nhanh chóng vượt tầm kiểm soát khi toàn bộ cầu thủ 2 đội lao vào tranh cãi, đẩy nhau giữa sân.

Không chỉ các cầu thủ trên sân, nhiều thành viên từ băng ghế dự bị cũng tham gia, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Ban huấn luyện và nhân viên hỗ trợ buộc phải can thiệp để ngăn chặn xung đột leo thang. Màn xô xát kéo dài trong vài phút trước khi được kiểm soát.

Sau trận, phía Boca bức xúc với quyết định truất quyền thi đấu Bareiro. Paredes khẳng định cả 2 tình huống dẫn đến thẻ vàng đều không xứng đáng. HLV Claudio Ubeda chỉ trích trọng tài Esteban Ostojich, cho rằng ông can thiệp quá sâu và đưa ra nhiều thẻ phạt, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Với Boca Juniors, đây là cú sốc khi chuỗi 2 trận thắng liên tiếp tại vòng bảng chấm dứt. Trong khi đó, Cruzeiro vươn lên bằng điểm ở bảng D, mở ra cuộc cạnh tranh gay gắt cho tấm vé đi tiếp.