De Paul dính ồn ào đời tư

  • Thứ sáu, 24/4/2026 09:55 (GMT+7)
Rodrigo De Paul trở thành tâm điểm tranh cãi khi một người nổi tiếng Argentina công khai cáo buộc anh nhắn tin cho nhiều phụ nữ khác trên mạng xã hội.

De Paul đang khoác áo Inter Miami.

Rodrigo De Paul bất ngờ vướng vào lùm xùm ngoài sân cỏ sau phát ngôn gây sốc từ Catalina Gorostidi, cựu thí sinh Big Brother Argentina. Trong buổi livestream trên chương trình All Access, Catalina thẳng thắn nhắc tên tiền vệ của Argentina khi bàn về chuyện các cầu thủ sử dụng Instagram.

“De Paul nên ngừng nhắn tin đi”, cô nói trực tiếp trước ống kính, khiến trường quay rơi vào bầu không khí ngượng ngùng. Không dừng lại ở đó, Catalina còn nhắc đến Tini Stoessel, người từng có mối quan hệ tình cảm với De Paul.

Cô cho rằng nữ ca sĩ từng chia tay Sebastian Yatra vì chuyện phản bội, rồi ám chỉ De Paul cũng có hành động tương tự khi nhắn tin cho người khác.

Phát biểu này nhanh chóng khiến mạng xã hội Argentina dậy sóng. Nhiều người hâm mộ Tini tỏ ra tức giận, trong khi số khác cho rằng đây chỉ là những lời nói thiếu kiểm chứng.

Catalina còn tuyên bố nhóm bạn của cô có “ảnh chụp màn hình” liên quan đến các hành vi tương tự từ giới cầu thủ, dù không công bố bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Đoạn video sau đó lan truyền mạnh trên TikTok và X, kéo tên tuổi De Paul vào làn sóng bàn tán mới.

Hiện phía tiền vệ khoác áo Atletico Madrid chưa đưa ra phản hồi chính thức. Với De Paul, đây là thời điểm nhạy cảm khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định và FIFA World Cup 2026 cũng đang đến gần. Những ồn ào ngoài sân cỏ vì thế càng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Argentina.

Hà Trang

