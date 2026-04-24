Siêu sao Lionel Messi bị cáo buộc là đồng phạm trong tranh chấp hợp đồng trị giá hàng triệu USD liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA).

Messi gặp bất lợi trong vụ kiện triệu USD. Ảnh: Reuters.

Theo các tài liệu pháp lý và thông tin từ truyền thông, công ty tổ chức sự kiện VID Music Group có trụ sở tại Miami đệ đơn kiện Messi cùng AFA với cáo buộc vi phạm hợp đồng và gây thiệt hại tài chính lớn.

Nguyên đơn cho biết họ ký thỏa thuận với AFA để độc quyền tổ chức hai trận giao hữu của tuyển Argentina vào tháng 10/2025, bao gồm các trận gặp Venezuela và Puerto Rico. Tổng giá trị hợp đồng lên tới 7 triệu USD , trong đó điều khoản quan trọng yêu cầu Messi phải thi đấu ít nhất 30 phút mỗi trận, trừ khi gặp chấn thương.

Tuy nhiên, tranh chấp phát sinh khi Messi không ra sân trong trận gặp Venezuela tại Miami vào ngày 10/10/2025, một sự kiện được xem là “trọng tâm thương mại” của hợp đồng. Sự vắng mặt của anh bị cho là nguyên nhân khiến lượng khán giả sụt giảm và gây thiệt hại hàng triệu USD cho nhà tổ chức.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau trận đấu này, Messi lại ra sân thi đấu cho Inter Miami và thậm chí ghi bàn, điều càng khiến phía nguyên đơn đặt dấu hỏi về lý do vắng mặt trước đó.

Messi vướng tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Luật sư đại diện cho VID Music Group, ông Ralph Patino, cho rằng dù Messi không trực tiếp ký hợp đồng với công ty, anh vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý nhất định. Theo lập luận, khi nhận thù lao từ AFA và tham gia chuẩn bị cùng đội tuyển, Messi “biết hoặc phải biết” nghĩa vụ thi đấu của mình, từ đó có thể bị xem là đồng phạm trong việc vi phạm cam kết.

Dù vậy, giới chuyên môn nhận định đây là vụ kiện phức tạp. Xét về mặt pháp lý, nghĩa vụ chính thuộc về AFA, bên ký kết hợp đồng với nhà tổ chức. Việc xác định trách nhiệm cá nhân của Messi sẽ phụ thuộc vào các điều khoản cụ thể cũng như bằng chứng liên quan đến vai trò của anh trong thỏa thuận.

Hiện tại, cả Messi và AFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Vụ việc được xem là một trong những tranh chấp hiếm hoi liên quan đến Messi kể từ khi anh chuyển sang thi đấu tại Mỹ.

