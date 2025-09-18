Atletico sụp đổ, Liverpool đáng sợ

HLV Diego Simeone cũng gây chú ý trận này với hình ảnh không đẹp. Chiến lược gia người Argentina bị bắt gặp có hành vi giơ "ngón tay thối" về phía khán giả Liverpool. Khi bị các nhân viên an ninh kéo lại, Simeone còn vung nắm đấm và bị cáo buộc nhổ nước bọt về phía CĐV. "Họ xúc phạm tôi cả trận, nhưng vì tôi là HLV nên không thể đáp trả", là lời bào chữa của ông.