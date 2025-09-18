Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Atletico sụp đổ, Liverpool đáng sợ

  Thứ năm, 18/9/2025 12:40 (GMT+7)
Atletico Madrid tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại ở mùa giải mới sau thất bại 2-3 trước Liverpool ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 18/9.

Kết quả trên sân Anfield khiến Atletico Madrid chìm sâu vào khủng hoảng. Đại diện La Liga khởi đầu mùa giải mới theo cách không thể tệ hại hơn. Họ chỉ thắng 1 trong 6 trận trên mọi đấu trường.
Kể từ khi vượt qua Liverpool ở vòng 1/8 mùa 2019/20 (chung cuộc 4-2), đội bóng Tây Ban Nha chỉ có đúng một chiến thắng trong 9 trận gần nhất gặp các đội bóng Anh ở Champions League (hòa 2, thua 6, thắng duy nhất trước MU vào tháng 3/2022).
Marcos Llorente là điểm sáng hiếm hoi của Atletico Madrid. Anh tiếp tục là nỗi ám ảnh của Liverpool khi trực tiếp tham gia vào 5 bàn thắng trong hai trận làm khách tại Anfield (4 bàn, 1 kiến tạo). Thành tích này ngang bằng với kỷ lục của Karim Benzema về số bàn và kiến tạo trong lịch sử Champions League.

Trái ngược với tình cảnh ảm đạm của Atletico, Liverpool tiếp tục phong độ thăng hoa dưới thời HLV Arne Slot. "The Kop" duy trì kỷ lục ấn tượng khi chưa từng để thua trong trận mở màn chiến dịch châu Âu trên sân Anfield, với 10 chiến thắng và 2 trận hòa sau 12 trận ra quân tại sân nhà.
Chiến thắng này cũng đưa Liverpool trở thành đội duy nhất đánh bại Atletico 3 trận liên tiếp ở các cuộc đối đầu ở Champions League/European Cup. Trước đó, đội bóng thành phố cảng lần lượt hạ đối thủ với tỷ số 2-0 và 3-2 mùa 2021/22.

Cú đánh đầu quyết định của Virgil van Dijk là bàn thắng thứ 4 Liverpool ghi được từ phút 90 trở đi trong mùa giải này, nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ đội bóng Premier League nào khác.

Tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải 2025/26, 6 trong 8 bàn thắng của Liverpool trong hiệp hai đều được ghi từ phút 88 trở đi. "Liverpool thể hiện khả năng bùng nổ và kết liễu đối thủ vào cuối trận", The Athletic viết.
HLV Diego Simeone cũng gây chú ý trận này với hình ảnh không đẹp. Chiến lược gia người Argentina bị bắt gặp có hành vi giơ "ngón tay thối" về phía khán giả Liverpool. Khi bị các nhân viên an ninh kéo lại, Simeone còn vung nắm đấm và bị cáo buộc nhổ nước bọt về phía CĐV. "Họ xúc phạm tôi cả trận, nhưng vì tôi là HLV nên không thể đáp trả", là lời bào chữa của ông.

