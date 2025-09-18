Tân binh đắt giá Liverpool bỏ lỡ khó tin

Rạng sáng 18/9, Hugo Ekitike bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Liverpool khi đệm bóng lên trời từ khoảng cách chưa tới 6 m.

Cả Ekitike và Isak chơi mờ nhạt trước Atletico Madrid.

Ở loạt trận đầu tiên vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26, Liverpool phải nhờ đến bàn thắng ở phút 90+2 của Virgil van Dijk để thắng Atletico Madrid kịch tính với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield lẽ ra có thể thắng thuyết phục hơn ở những phút cuối, nếu Ekitike không dứt điểm vô duyên.

Phút 90+4, Salah có đường chuyền dọn cỗ cho Ekitike đối diện với thủ môn Oblak và khung thành trống của Atletico Madrid. Từ khoảng cách chưa tới 6 m, tân binh đắt giá của Liverpool hè này lại đệm bóng lên trời, để lại sự tiếc nuối lớn khi không thể nâng tỷ số lên 4-2.

Pha bỏ lỡ cơ hội của Ekitike.

May cho "The Kop" là sau pha bỏ lỡ khó tin kể trên của Ekitike, hàng thủ đội chủ nhà vẫn giữ vững được lợi thế mong manh. Trận này, Ekitike ngồi dự bị khi Isak đá chính. Chân sút người Pháp chỉ được tung vào sân ở phút 58 để thay cho ngôi sao người Thụy Điển.

Song, Ekitike gây thất vọng và không để lại dấu ấn đậm nét, ngoại trừ pha bỏ lỡ cơ hội. Kể cả Isak trước đó cũng chơi mờ nhạt, không để lại pha bóng nào đáng kể trong trận thắng của Liverpool trước Atletico Madrid.