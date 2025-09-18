Hàng thủ lệch nhịp khiến Atletico sụp đổ

Một trận thua có thể bỏ qua, nhưng cách Atletico Madrid bộc lộ lỗ hổng trước Liverpool cho thấy Simeone không còn những con người đủ để vận hành “công thức cũ”.

Atletico Madrid nhận thất bại 2-3 trước Liverpool rạng sáng 18/9

Atletico Madrid rời Anfield trong thất bại ở lượt trận mở màn League Phase, Champions League rạng sáng 18/9, nhưng điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả không phải là tỷ số, mà là cách hệ thống phòng ngự từng làm nên thương hiệu của Diego Simeone nay lạc nhịp, mong manh và thiếu chắc chắn.

Hào quang đã xa, thực tại phũ phàng

Anfield hôm nay không chứng kiến một Liverpool thăng hoa rực rỡ. Trái lại, đội bóng của Arne Slot vẫn còn loay hoay ở đầu mùa giải, không quá sắc bén và nhiều lần lỏng lẻo trong phòng ngự.

Thế nhưng, chỉ cần một vài khoảnh khắc bùng nổ, họ phơi bày những điểm yếu chết người nơi hàng thủ Atletico. Mohamed Salah và Ryan Gravenberch đủ để phá vỡ khối phòng ngự thấp mà Diego Simeone dựng lên, biến kế hoạch vốn dĩ giản đơn ấy thành vô nghĩa.

Đáng ngại hơn cả là cách Atletico nhập trận. Họ bước ra sân mà thiếu hẳn sự tập trung, căng thẳng và quyết liệt - những phẩm chất từng gắn liền với “cholismo” (triết lý bóng đá phòng ngự phản công của Simeone).

Bộ tứ vệ gồm Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet và Javi Galan không thể tạo ra sự an toàn. Ở tuyến giữa, Pablo Barrios được giao vai trò tổ chức lùi sâu nhưng bộc lộ sự non nớt, trong khi Conor Gallagher thiếu cân bằng. Chỉ đến khi Koke vào sân, đội khách mới có chút ổn định, nhưng đã quá muộn để vá những lỗ hổng.

Diego Simeone vẫn không dám thoát khỏi vỏ bọc an toàn.

Simeone luôn tự tin với công thức cũ: phòng ngự thấp, kín kẽ, chờ thời cơ phản công. Nhưng bài học tại Anfield cho thấy ông không còn trong tay những con người đủ phẩm chất để làm điều đó. Nếu trước đây là những Diego Godin, Miranda hay Jose Maria Gimenez thời đỉnh cao, nay Atletico chỉ còn những mắt xích không đủ cá tính lẫn bản lĩnh.

Khi Simeone buộc phải đổi nhịp

Điều trớ trêu là chính khi Simeone quyết định “cởi trói”, Atletico lại chơi khởi sắc. Đẩy đội hình cao hơn, khai thác sau lưng Andy Robertson với Giuliano Simeone, họ bất ngờ tạo ra cơ hội và có thời điểm áp sát bàn gỡ hòa. Đó là bằng chứng rõ ràng rằng Atletico vẫn có thể chơi chủ động, miễn là HLV Argentina sẵn sàng tạm gác sự bảo thủ.

Liverpool không tận dụng triệt để ưu thế, bỏ lỡ vài tình huống có thể định đoạt trận đấu. Nhưng thay vì trừng phạt sai lầm đối thủ, Atletico lại vùng dậy quá muộn. Cả trận đấu là sự giằng co giữa ý định bám vào công thức cũ và thực tế phũ phàng rằng nó không còn hiệu quả.

Thất bại 2-3 ở Anfield không chỉ khiến Atletico mất điểm, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Simeone. Suốt nhiều năm, ông đúng khi đặt niềm tin vào sự chắc chắn phòng ngự. Nhưng giờ đây, với nhân sự hiện tại, đó lại là con đường cụt. Lối chơi phòng ngự lùi sâu chỉ càng khoét sâu những hạn chế của hàng thủ thiếu bản lĩnh.

Ở tình huống Salah ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, không cầu thủ nào của Atletico áp sát Ryan Gravenberch.

Atletico Madrid không thiếu nhân tố tấn công có thể bùng nổ. Vấn đề là liệu Simeone có dám trao cho họ không gian và sự tự do lớn hơn, thay vì bó buộc trong một khối đội hình co cụm. Tín hiệu tại Anfield cho thấy chỉ cần một thay đổi nhỏ về nhịp độ và vị trí, đội bóng đã khác hẳn.

Đã đến lúc Simeone phải trả lời câu hỏi lớn: tiếp tục kiên định với triết lý cũ kỹ, hay mạnh dạn làm mới để thích nghi với thực tại? Bởi nếu vẫn cố bám vào quá khứ, Atletico khó lòng tiến xa ở Champions League cũng như La Liga mùa này.

Thất bại trước Liverpool chỉ là một trận đấu, nhưng lại soi chiếu toàn bộ vấn đề của Atletico: một hàng thủ mong manh, một chiến lược lỗi nhịp và một Simeone đứng trước ngã rẽ. Ông từng biến Atletico thành biểu tượng của sự kiên cường, nhưng muốn duy trì sức sống, ông buộc phải thay đổi. Anfield không chỉ là nơi Atleti gục ngã, mà có thể là nơi đánh dấu bước ngoặt - khi “El Cholo” phải đối diện sự thật rằng, thời của phòng ngự lùi sâu đã qua.