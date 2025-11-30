Atletico Madrid quá đáng sợ

Atletico Madrid tiếp tục phong độ hủy diệt với chiến thắng 2-0 trước một Oviedo quá non nớt thuộc vòng 14 La Liga rạng sáng 30/11.

Atletico luôn là thách thức với bất kỳ đội bóng nào.

Trên sân Metropolitano, Alexander Sorloth lập cú đúp và Hancko ghi dấu ấn với hai đường kiến tạo. Thầy trò HLV Diego Simeone thắng như thể không cần dùng sức, nối dài chuỗi mạch 7 trận toàn thắng và thậm chí còn có thể vừa thi đấu vừa dưỡng quân.

Oviedo không thể làm gì hơn. Đội bóng của HLV Carrion quá mềm yếu, quá hiền và dường như chưa bao giờ tin mình có thể gây ra khó khăn cho gã khổng lồ thành Madrid trong lần tái ngộ ở La Liga sau 25 năm.

Atletico ra sân với 7 sự thay đổi, nhưng guồng máy đỏ–trắng vẫn vận hành trơn tru. Baena – "ảo thuật gia" mới của Simeone – là người mở ra mọi đường bóng sáng tạo. Và khi Oviedo để lộ khoảng trống, Atletico trừng phạt ngay lập tức.

Sau giờ nghỉ, Simeone rút Baena ra dưỡng sức, Atletico giảm nhịp và để Oviedo đẩy cao đội hình. Đội khách có bóng, có khoảng trống, nhưng không có bàn thắng. Vinas đánh đầu ra ngoài, Cazorla sút chệch cột, và đó là tất cả.

Những phút cuối, Atletico đá chậm lại để giữ sức cho chuỗi trận tử thần phía trước gặp Barcelona, Athletic Bilbao và PSV. Tháng 11 ngọt ngào khép lại bằng nụ cười ở Metropolitano, cùng lời khẳng định rằng Atletico luôn đáng sợ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hôm 27/11, Atletico quật ngã Inter Milan toàn thắng cả 4 trận đầu tiên ở Champions League. Và giờ họ chỉ còn cách Real Madrid và Barcelona lần lượt 1 và 3 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga.