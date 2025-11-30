Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Atletico Madrid quá đáng sợ

  • Chủ nhật, 30/11/2025 07:57 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Atletico Madrid tiếp tục phong độ hủy diệt với chiến thắng 2-0 trước một Oviedo quá non nớt thuộc vòng 14 La Liga rạng sáng 30/11.

Atletico luôn là thách thức với bất kỳ đội bóng nào.

Trên sân Metropolitano, Alexander Sorloth lập cú đúp và Hancko ghi dấu ấn với hai đường kiến tạo. Thầy trò HLV Diego Simeone thắng như thể không cần dùng sức, nối dài chuỗi mạch 7 trận toàn thắng và thậm chí còn có thể vừa thi đấu vừa dưỡng quân.

Oviedo không thể làm gì hơn. Đội bóng của HLV Carrion quá mềm yếu, quá hiền và dường như chưa bao giờ tin mình có thể gây ra khó khăn cho gã khổng lồ thành Madrid trong lần tái ngộ ở La Liga sau 25 năm.

Atletico ra sân với 7 sự thay đổi, nhưng guồng máy đỏ–trắng vẫn vận hành trơn tru. Baena – "ảo thuật gia" mới của Simeone – là người mở ra mọi đường bóng sáng tạo. Và khi Oviedo để lộ khoảng trống, Atletico trừng phạt ngay lập tức.

Sau giờ nghỉ, Simeone rút Baena ra dưỡng sức, Atletico giảm nhịp và để Oviedo đẩy cao đội hình. Đội khách có bóng, có khoảng trống, nhưng không có bàn thắng. Vinas đánh đầu ra ngoài, Cazorla sút chệch cột, và đó là tất cả.

Những phút cuối, Atletico đá chậm lại để giữ sức cho chuỗi trận tử thần phía trước gặp Barcelona, Athletic Bilbao và PSV. Tháng 11 ngọt ngào khép lại bằng nụ cười ở Metropolitano, cùng lời khẳng định rằng Atletico luôn đáng sợ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hôm 27/11, Atletico quật ngã Inter Milan toàn thắng cả 4 trận đầu tiên ở Champions League. Và giờ họ chỉ còn cách Real Madrid và Barcelona lần lượt 1 và 3 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga.

Tương lai Julian Alvarez được định đoạt

Atletico Madrid hoàn toàn tự tin vào khả năng giữ chân tiền đạo chủ lực trước sự ve vãn của Barcelona.

06:42 28/11/2025

Mourinho cao tay

Rạng sáng 22/11, HLV Jose Mourinho thay liền 4 cầu thủ ngay đầu hiệp hai, góp phần giúp Benfica thắng Atletico CP 2-0 thuộc vòng 4 Cúp Bồ Đào Nha.

07:48 22/11/2025

Ngả mũ trước Griezmann

Rạng sáng 9/11, lão tướng người Pháp lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Atletico Madrid trước Levante ở vòng 12 La Liga.

05:10 9/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Atletico Madrid Atletico Madrid

    Đọc tiếp

    Messi cung Inter Miami di vao lich su hinh anh

    Messi cùng Inter Miami đi vào lịch sử

    3 phút trước 08:44 30/11/2025

    0

    Sáng 30/11, Inter Miami đè bẹp New York City với tỷ số 5-1 để lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết MLS Cup.

    Tottenham thay tuong? hinh anh

    Tottenham thay tướng?

    48 phút trước 07:59 30/11/2025

    0

    Tottenham đang rơi vào cơn khủng hoảng toàn diện khi Thomas Frank đứng trước nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào.

    Serie A kich tinh hinh anh

    Serie A kịch tính

    49 phút trước 07:58 30/11/2025

    0

    Serie A 2025/26 trở thành cuộc đua nghẹt thở bậc nhất châu Âu khi các đội nhóm đầu chỉ cách nhau vài điểm, còn vị trí số 1 liên tục đổi chủ sau mỗi trận.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý